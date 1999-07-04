4.7
4.7

Универсальный солдат 2: Возвращение

, 1999
Universal Soldier: The Return
США / фантастика, боевик / 18+
О фильме

Универсальный солдат — совершенная кибернетическая машина убийства, неустрашимый воин, который не ведает боли и страха. Когда-то Люк Деваро был одним из них. Теперь в качестве технического эксперта он работает над созданием новых непобедимых роботов в человеческом облике, киборгов следующего поколения.

Секретный проект подходит к своей кульминационной точке, но в этот момент суперкомпьютер, контролирующий целую армию универсальных солдат, выходит из повиновения. Он находит себе неуязвимое тело и возглавляет легион идеальных убийц. Совершенное оружие, созданное правительством для защиты людей, оборачивается против человечества. И никому не дано знать, что происходит внутри неуправляемой машины. Кроме того, кто уже однажды был ею…

В ролях

Жан-Клод Ван Дамм
Майкл Джей Уайт
Хайди Шанц
Ксандер Беркли
Джастин Лазард
Киана Том
Режиссер Мик Роджерс
Сценарист Кристофер Лейтч, Дин Девлин, Уильям Мэлоун, Ричард Ротстайн
Композитор Дон Дэвис
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 30 апреля 2000
Премьера в мире 4 июля 1999
Дата выхода
4 июля 1999 Россия 16+
5 августа 1999 Австралия
5 августа 1999 Бельгия 16
17 сентября 1999 Великобритания
14 октября 1999 Венгрия
21 октября 1999 Германия
1 октября 1999 Греция
20 августа 1999 Италия
4 июля 1999 Казахстан
20 августа 1999 США
4 июля 1999 Украина
14 октября 1999 Чехия U
MPAA R
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $10 667 893
Производство TriStar Pictures, Baumgarten-Prophet Entertainment, IndieProd Company Productions
Другие названия
Universal Soldier: The Return, Soldado universal 2: El regreso, Chiến Binh Vũ Trụ: Sự Trở Lại, Evrenin askerleri: Geri dönüş, Pagosmios stratiotis - I epistrofi, Soldado universal: El Regreso, Soldado universal: El retorno, Soldado Universal: O Regresso, Soldado Universal: O Retorno, Soldat universal: El retorn, Soldatul universal: Întoarcerea, Täydellisen sotilaan paluu, Tökéletes katona: A visszatérés, Unité spéciale: Le combat absolu, Universaalne sõdur 4, Universal Soldier, Universal Soldier - Återkomsten, Universal Soldier - Die Rückkehr, Universal Soldier 2, Universal Soldier 4, Universal Soldier IV, Universal Soldier IV: The Return, Universal Soldier: Le combat absolu, Universalus karys: sugrįžimas, Univerzalni vojak II, Univerzální voják: Zpět v akci, Univerzalni vojnik 2, Univerzálny vojak: Spät v akcii, Uniwersalny żołnierz: Powrót, Универзални војник: Повратак, Универсален войник: Завръщането, Универсальный солдат 2: Возвращение, Універсальний солдат: Повернення, ユニバーサル・ソルジャー　ザ・リターン, 魔鬼命令：重返戰場

4.7
4.2 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Фильмы похожие на Универсальный солдат 2: Возвращение

Универсальный солдат: Возрождение
Универсальный солдат: Возрождение боевик, фантастика, драма
2009, США
6.0
Универсальный солдат 4
Универсальный солдат 4 боевик, фантастика
2012, США
5.0
Универсальный солдат
Универсальный солдат драма, боевик, фантастика
1992, США
6.0
Репликант
Репликант боевик, фантастика, триллер
2001, США
5.0
Отпетый мачо
Отпетый мачо боевик, комедия
2017, Великобритания
4.0
Вооруженный ответ
Вооруженный ответ триллер
2017, США
3.0
Некая справедливость
Некая справедливость боевик
2014, США
4.0
Специальное задание
Специальное задание боевик, криминал, триллер
2008, США
5.0
Детонатор
Детонатор боевик
2006, США / Румыния
4.0
Инферно
Инферно боевик, комедия, драма
1999, США / Франция
5.0
Универсальный солдат 3: Неоконченное дело
Универсальный солдат 3: Неоконченное дело боевик, фантастика
1998, Канада
3.0
Универсальный солдат 2: Братья по оружию
Универсальный солдат 2: Братья по оружию фантастика, боевик
1998, Канада
2.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Гуру
Гуру
2025, Франция, триллер
Толстяк Юзи
Толстяк Юзи
2025, Китай / Иран, анимация
Королек моей любви
Королек моей любви
2026, Россия / Индия, комедия, мюзикл
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Подошва вместо вкусного ужина: 3 ошибки при жарке котлет совершает каждая вторая хозяйка – мужья добавки не попросят никогда
На улицах Японии почти не встречаются люди с лишним весом: и это не генетика — причина куда банальнее
Омар Хайям одной фразой объяснил, почему мужчины изменяют женам: причина всегда одна
Финита ля комедия: Marvel отправляет одного из самых хайповых героев на скамейку запасных
5 мини-детективов отвлекут от тоски по «Невскому» и «Первому отделу»: так затягивают, что хочется смотреть залпом
20 лет прятали от зрителей этот советский фильм с Высоцким — актеры стояли за него горой, но их никто не послушал
«Убрали постаревшего Кэпа»: эпичную концовку «Мстителей: Финал» Marvel поменяли 7 лет спустя из-за Дауни-младшего
Андалы и кто-то? В «Игре престолов» забыли про один из важнейших титулов Дейнерис: за ним стоит настоящий геноцид
Обожали «Приключения Буратино» в детстве? Спорим, вы не знали, что у героя сперва был мрачный финал – история просто обрывалась
Необычный «подводный» ужастик включил от нечего делать, но «через час забыл про всё на свете»: смотреть фоном было ошибкой
Две «добрых» советских сказки детей в СССР вгоняли в настоящий ужас: «Смотрели с друзьями – боялись засыпать»
