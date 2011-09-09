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Постер фильма Обмен
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6.3

Обмен

, 2011
Hahithalfut / The Exchange
Израиль, Германия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Обмен
6.3
Обмен - Трейлер
Обмен  Трейлер

О фильме

Главный герой случайно оказывается дома в рабочее время. Это обстоятельство заставляет его по-новому взглянуть на привычные вещи. Даже пыль и звук работающего холодильника воспринимаются им как что-то, чего он прежде никогда не видел и не слышал. Постепенно у героя возникает ощущение, что он вошел в квартиру незнакомца. Выключенный из привычного, рутинного, контекста, мир вдруг предстает не таким, как раньше, а странным, магическим и абсурдным. Герой начинает видеть свою жизнь со стороны и задаваться вопросом: а действительно ли это его жизнь?

В ролях

Ротем Кейнан
Oded
Шэрон Таль
Tami
Дов Навон
Yoav
Ширили Деше
Yael
Shiri Ashkenazi
Adi
Nadav Asulin
The father in the lobby
Дина Блэй
Oded 's mother
Maya Gasner
Woman with a baby
Кармит Месилати Каплан
Mother in the lobby
Hava Ortman
Режиссер Эран Колирин
Сценарист Эран Колирин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Израиль / Германия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 9 сентября 2011
Дата выхода
9 сентября 2011 Израиль
11 сентября 2012 Италия
10 октября 2011 США
Производство Deutscher Filmförderfonds (DFFF), Hessen-Invest Film, Israeli Film Fund
Другие названия
Hahithalfut, The Exchange, Wymiana, 我不在的時候

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb

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