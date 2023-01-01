Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фокстрот Фокстрот
Киноафиша Фильмы Фокстрот Награды и номинации фильма Фокстрот
Foxtrot Фокстрот 2017 / Израиль / Франция / Швейцария
7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Фокстрот

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2017 Венецианский кинофестиваль 2017
Главный приз жюри
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Такие имя и фамилию вряд ли слышали: почему Ани Лорак пришлось взять псевдоним
Вот и сказочке конец: Бабкину больше не желают видеть на сцене
Немцы даже морозной зимой ходят чуть ли не голые и босые: вот в чем секрет
От «дурнушки» к модели: теперь ясно, почему Ивлев бросил первую жену
«Никогда прыгать не будет»: Тарасова поставила крест на карьере Трусовой
Даже в названии пошлый намек: худший фильм с Жигуновым сегодня и не посмотрят
Тест-предсказание: ответьте на 8 вопросов и узнайте, на какую букву начинается имя вашей судьбы
У элитного ресторана случилась ожесточенная драка: взбешенную Пугачеву чудом успокоили
Вот какие цвета приносят удачу огненным знакам Зодиака: спойлер - красного среди них нет
Из секс-символа в забавного пухляша: без фирменных усов Валерий Меладзе неузнаваем
Не поверите, но эту пошлую сцену не вырезали из фильма «А зори здесь тихие» (фото)
Семья ее одобрила: как выглядит обожаемая Киркоровым любовница
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше