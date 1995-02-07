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Гефен Баркай

Gefen Barkai
Гефен Баркай
Гефен Баркай Gefen Barkai
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Дата рождения
7 февраля 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Гефена Баркая

Родился 7 февраля 1995 года. Ход-ха Шарон, Израиль.

Фильмография Гефена Баркая
Фокстрот
Фокстрот
драма 2017, Израиль / Франция / Швейцария
7.0
Луна в двенадцатом доме
Луна в двенадцатом доме
драма 2015, Израиль
6.0
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