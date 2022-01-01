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Арье Шернер

Aryeh Cherner
Арье Шернер
Арье Шернер Aryeh Cherner
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Дата рождения
6 марта 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рыбы
Биография Арье Шернера

Родился 6 марта 1957 года. Рамла, Израиль.

Фильмография Арье Шернера
Фокстрот
Фокстрот
драма 2017, Израиль / Франция / Швейцария
7.0
Бумажная свадьба
Бумажная свадьба
2015, Израиль
6.0
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