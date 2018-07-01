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Фокстрот Фокстрот
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Foxtrot Фокстрот 2017 / Израиль / Франция / Швейцария
7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Фокстрот»

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Наша рецензия

Израильское кино, опьяненное ренессансом 2000-х, продолжает общенациональную рефлексию, представляя новые фильмы о внутренних конфликтах. Эхом этой авторской самоотверженности становится коммерческий успех, чистое любопытство и признание на международных смотрах. Одним из таких стал Венецианский кинофестиваль, где в 2009-ом впервые режиссер из Израиля был удостоен Гран-при − им стал 47-летний дебютант Самуэль Маоз со своей клаустрофобной и болезненной военной драмой «Ливан». И…

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alex 1 июля 2018, 21:44
Оценка
да,
фильм хорош.
всё снято похожим на реальность.
показана "средняя температура по больничке".
"интеллектуальное" времяпрепровождение на боевом посту.
чудовищные условия службы.
и всё на фоне великолепных пейзажей и зарисовок жизни природы.
в целом, не жалко смотреть.

+18! собачку жалко
1 июля 2018, 21:44 Ответить
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