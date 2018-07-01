Наша рецензия

Израильское кино, опьяненное ренессансом 2000-х, продолжает общенациональную рефлексию, представляя новые фильмы о внутренних конфликтах. Эхом этой авторской самоотверженности становится коммерческий успех, чистое любопытство и признание на международных смотрах. Одним из таких стал Венецианский кинофестиваль, где в 2009-ом впервые режиссер из Израиля был удостоен Гран-при − им стал 47-летний дебютант Самуэль Маоз со своей клаустрофобной и болезненной военной драмой «Ливан». И…