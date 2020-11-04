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Лиор Ашкенази
Лиор Ашкенази
Lior Ashkenazi
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Лиор Ашкенази
Lior Ashkenazi
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Дата рождения
28 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Рамат-Ган, Израиль
Биография Лиора Ашкенази
Родился 28 декабря 1968 года. Рамат-Ган, Израиль.
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Фильмография Лиора Ашкенази
Эсав
драма
2019, Россия
4.0
Фокстрот
драма
2017, Израиль / Франция / Швейцария
7.0
Стратегия Оппенгеймера
триллер, драма
2016, Израиль / США
6.0
Очень плохие парни
комедия, триллер, криминал
2013, Израиль
3.0
Привет-пока
комедия
2008, Франция
5.0
Прогулки по воде
триллер, драма
2004, Израиль / Швеция
7.0
Golda
биография, драма, военный
, Великобритания
0.0
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4 ноября 2020 16:15
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