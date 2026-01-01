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Лиор Ашкенази
Lior Ashkenazi
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Лиор Ашкенази
Лиор Ашкенази
Lior Ashkenazi
Дата рождения
28 декабря 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Рамат-Ган, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Лиора Ашкенази
Родился 28 декабря 1968 года. Рамат-Ган, Израиль.
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драма, военный
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Наши парни
драма, военный, исторический, мини-сериал
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