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Фиксики против кработов Фиксики против кработов
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Фиксики против кработов 2019 / Россия
7.8 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о мультфильме «Фиксики против кработов»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Объяснять, кто же такие фиксики и почему это столь большой секрет, нет необходимости. За долгие 5 лет образовательный сериал проделал огромный путь от коротких эпизодов в «Спокойной ночи, малыши!» до полнометражного мультфильма и радовал детей на протяжении 150 серий, обретя массу поклонников. С покорением последней вершины, которой стали кинотеатры, полюбившиеся герои справились отлично. Вопрос продолжения стал делом ближайшего времени, и вот спустя два года нас ждет новое…

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olgabedashova 12 ноября 2018, 15:17
очень жду етот мультфильм дада
12 ноября 2018, 15:17 Ответить
sasha-zhukova 19 мая 2019, 09:02
с какого выйдит
19 мая 2019, 09:02 Ответить
Ольга Северская 12 июня 2019, 07:05
Написано , что 26 декабря
12 июня 2019, 07:05 Ответить
VladBook50 23 декабря 2019, 09:30
Фыксики
23 декабря 2019, 09:30 Ответить
tanyakis 30 декабря 2019, 16:08
Оценка
Мультик про фиксики и кработов очень интересный. В театре не понравилось кресло так как ребёнку 4 года и кресло складывалось, пришлось сажать на коленки.
30 декабря 2019, 16:08 Ответить
gaplykov185 2 января 2020, 18:26
Оценка
Ну как раз детям сеанс на 9.10 хоть бы подумали своей головой ну на11, 12 куда не уло но на 9. Это круто если нечем заполнить время то детским мультфильмом. ЗДОРОВО.
2 января 2020, 18:26 Ответить
gaplykov185 2 января 2020, 18:28
Оценка
Когда нечем заполнить время. Придумали в 9.10 сеанс для детей. ЗДОРОВО.
2 января 2020, 18:28 Ответить
Анна Галкина 3 января 2020, 16:00
Отличный мультик) ребёнок в восторге)
3 января 2020, 16:00 Ответить
vpb85 4 января 2020, 09:22
почему невозможно дозвониться по указаному номеру?
4 января 2020, 09:22 Ответить
nataliya.poplevina 5 января 2020, 14:08
Оценка
Мультик супер, все понравилось. Спасибо
5 января 2020, 14:08 Ответить
mira.kuyan 7 января 2020, 00:09
Оценка
Сегодня ходили с семьей на этот мультик, понравился, ребенок в восторге.
7 января 2020, 00:09 Ответить
ksushencia 12 января 2020, 15:37
Оценка
Мультик понравился, ребёнку тоже. Один раз можно посмотреть. Не понравилось в кинотеатре то что люди, которые купили билет на следующий сеанс, начали заходить в зал минут за 20 до окончания моего сеанса. Ходили по залу, разговаривали, одна дама мне ещё предъявила что я сижу на ее месте. Из этого я пропустила окончание мультика. Очень странная организация процесса в этом кинотеатре.
12 января 2020, 15:37 Ответить
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