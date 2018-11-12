Наша рецензия

Объяснять, кто же такие фиксики и почему это столь большой секрет, нет необходимости. За долгие 5 лет образовательный сериал проделал огромный путь от коротких эпизодов в «Спокойной ночи, малыши!» до полнометражного мультфильма и радовал детей на протяжении 150 серий, обретя массу поклонников. С покорением последней вершины, которой стали кинотеатры, полюбившиеся герои справились отлично. Вопрос продолжения стал делом ближайшего времени, и вот спустя два года нас ждет новое…