«Кроличья лапа»: Рецензия Киноафиши

Режиссер картины Нана Джорджадзе, лауреатка Каннского фестиваля и номинантка на премию «Оскар», любит рассуждать в своих фильмах о чувствах обычных людей. Она тихонько открывает двери влюбленных и ненадолго пускает зрителя в этот мир, где полно страсти и лжи.

Кроличья лапа

Так случилось и в «Кроличьей лапе», когда Аля, главная героиня ленты, распахнула свои двери двум французам, которые не могли найти подходящее место пообедать. На дворе 90-е, кругом бандиты и заглядывать двум иностранцам в идеальных костюмах в местные ресторанчики не особенно безопасно. Тут и начинается история двух героев, которым, как и стране, предстоит пройти через череду перемен и обновлений. Аля и Николя совершенно из разных миров. Он – потомственный винодел из Лиона, а она живет в коммунальной квартире в центре Петербурга с ребенком и своими соседями-друзьями. И, если на первый взгляд кажется, что между ними лишь мимолетный роман и целая пропасть в виде различий в культуре и социального положения, то совсем скоро их пути снова пересекаются, а они уже будут не в силах остановиться и прекратить начатое. У Ника, к тому же, на родине жена, с которой они практически не разговаривают, а у Али под боком влюбленный в нее Митя – друг детства, не готовый смириться с тем, что его девушка мечты может достаться кому-то другому. Однако эти обстоятельства уходят на задний план, и вот молодые люди мчатся навстречу будущему, а фильм все больше начинает походить на трепетную притчу о превратности судьбы и силе страсти.

Женщины в работах Джорджадзе играют какую-то особую, определяющую дух ленты роль. Они всегда узнаваемы своей многомерностью и открытостью к миру. Аля точно такая же: с самой первой сцены она излучает поток тепла, а ее сексуальность заявляет о себе в каждом жесте, даже если это не кажется уместным в данный момент.

Кроличья лапа

Фильм в целом напоминает противостояние женского и мужского начала, борьбу Инь и Ян. Аля представляет собой типичный образ матери, которая в то же время не лишена беспечности, безрассудства и даже инфантильности. Николя же – идеальный мужчина для героини, который, впрочем, также оказывается не таким простым, как при первой встрече. Их ссоры – олицетворение напряжения и противостояния двух полов, а безумная любовь – притяжение и влечение, которые неизменно связывают две энергии в одно.

Противоборство на этом не заканчивается, ведь это кино также о столкновении двух культур – русской и французской. Оно начинается с обыкновенных различий в еде и распитии алкоголя, а заканчивается настоящим культурным шоком, когда Аля приезжает во Францию. Вопрос культурной идентичности, вероятно, очень важен для Наны Джорджадзе, которая, по ее собственным словам, родилась в самолете и выросла на крыше. Проживая свою юность в Тбилиси, она частенько путешествовала по Советскому Союзу, разглядывая другие города. Ее исследование пространства и культуры со временем перетекло в творчество, где, например, в «Кроличьей лапе» самоопределение через свою страну является ключевой идеей картины. Тем не менее автор настроена достаточно оптимистично, сбрасывая все мелкие разногласия со счетов и напоминая, что ее фильм – это прежде всего история сложной любви.

Кроличья лапа

«Кроличья лапа» понравится в первую очередь любителям мелодрамы с бесконечными интригами, которые здесь к тому же разворачиваются на фоне просторной квартиры Петербурга и еще более просторного замка в Лионе. Режиссер со всей страстью снимает кино о страсти, которая обволакивает двух людей на экране, пока зрители по другую сторону наблюдают за драматическим и немного театральным повествованием.