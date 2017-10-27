«Шанхайский перевозчик»: Рецензия Киноафиши

Леголас, ты устал, иди отдохни

Дэни Страттон – частный агент безопасности, занимающийся перевозом ценных произведений искусств из Шанхая за границу и обратно. После потери Ван Гога он теряет и доверие к своей персоне, ведь все уверены, что это Дэни украл картину, попытавшись инсценировать кражу. Для персонажа Орландо Блума наступает черная полоса неудач, длящаяся вот уже с 12 месяцев. И вот, наконец, кажется, что удача улыбнулась ему: Страттон получает заказ на Зодиакальную вазу – последний шанс реабилитироваться. Еще один провал не допустим, и Дэни со своими товарищами полны решимости выполнить его идеально. Или нет…

Кадр из фильма «Шанхайский перевозчик»

Потому что Орландо Блум вновь пытается играть ту же роль, что и в «Секретном агенте» Майкла Аптеда с Нуми Рапас в качестве напарницы. Разница лишь в том, что здесь акцент смещен на самого Блума, точнее, на Блума и его команду, выстроенную по всем канонам шпионского кино для подростков: симпатичный ГГ, бесполезная девушка ГГ модельной внешности, горячая штучка, дядюшка и ботаник. При этом линии взаимоотношений между всеми ними прописаны довольно слабо, а сами персонажи почти не раскрыты. До конца фильма так и остается неясно, что занесло мужчину средних лет европейской внешности в Китай. Он так отчаянно пытается сойти за своего (что довольно забавно с сильно осветленными волосами), так активно пытается разговаривать на китайском, так старательно строит из себя крутого мачо, что ладонь машинально тянется к лицу. При этом он действительно хорошо вписывается в толпу разношерстных китайцев, прямо не отличить.

Кадр из фильма «Шанхайский перевозчик»

Еще лучше он выглядит на фоне киберпанковских высоток Шанхая, а совсем уж замечательно – после пьяного угара утром, лежащий полуголый на полу. Ситуацию не спасают философские размышления Дэни за кадром про быстротечность времени, которого у него, как оказалось, не так много. Простая мораль, что времени мало и его нужно проводить с близкими людьми, появляется в начале фильма, вспоминается по ходу на символическом возвращении отцовских наручных часов (при этом, куда делся отец, почему часы так важны и т.д. нам не рассказывается) и вбивается гвоздем в крышку гроба в самом конце. Так сказать, сами понимайте, как хотите: Чарльз Мартин не удосужился хоть как-то провести данную философию сквозь сюжет, сконцентрировавшись на боевых сценах в лучших традициях Джеки Чана. Вот только у Джеки Чана они смешные и интересные, а у Блума – не очень. И это еще если оставить за дверью назойливый вопрос, почему почти ни у одного персонажа на протяжении всего фильма не было под рукой пистолета, который значительно облегчил бы жизнь хотя бы той же самой полиции. Вероятно, Мартин задумывал это как фишку, особенность стилистики фильма, без крови и с расчетом на подростковую как раз аудиторию – если бы не сцены вспарываемых вен и отрезанного пальца. И если первую еще можно опустить, чтобы пустить на экраны с пониженным возрастным цензом, то несчастный палец в сюжете играет немаловажную роль.

Кадр из фильма «Шанхайский перевозчик»

Фильм откровенно пытается подражать Джеки Чану в постановке боевых сцен, смекалке персонажей, командной работе, кадрах с неудачными дублями на титрах. Вот только Орландо Блум – не смешной маленький китаец, а переполненный тестостеронами и журнальным лоском голливудский актер, хоть и состаренный гримерами. Смотря на его «неожиданные» решения, приводящие в отчаяние Джей Джей (Ханна Куинливан) и дядюшку Мака (Саймон Ям), выступающие в качестве основных инструментов внезапных сюжетных поворотов, так и хочется сказать: Леголас, ты устал, иди отдохни.

Кадр из фильма «Шанхайский перевозчик»

«Шанхайский перевозчик», вышедший в прокат одновременно с отечественной «Матильдой», конкуренцию с последней выдерживает с огромнейшим трудом. Пытающийся играть на стыке Джеки Чана и Хита Леджера в секретных агентов Блум по-прежнему не умеет, а такие висячие нити повествование, как изумительно быстрый выход на самого главного злодея истории (что, видимо, связано с нежеланием Кевина Бернхардта заставлять своего персонажа и зрителя хоть как-то напрягать соображалку) или нож, который от резкого тычка должен был выколоть глаз главному герою, но пожалел голливудскую звезду, лишь ухудшают ситуацию. Говорящий вслух свои планы злодей так и вовсе опускает произведение на уровень мультфильмов или супергеройских фильмов для детей. Да, в «Перевозчике» есть достаточно интересные и забавные моменты, и все они – не заслуга Блума. Даже скидку на Китай нормально не сделать: «Великая стена» Чжана Имоу задала планку, которую «Шанхайский перевозчик» не сумел достичь.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 26 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Шанхайский перевозчик»