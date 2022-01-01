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Линн Хун
Линн Хун
Lynn Hung
О персоне
Фильмография
Линн Хун
Lynn Hung
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Дата рождения
10 октября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Линн Хун
Родилась 10 октября 1981 года. Нанкин, Китай.
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Фильмография Линн Хун
Шанхайский перевозчик
боевик
2017, США / Китай
5.0
Ип Ман 3
2015, Гонконг
7.0
Ип Ман
боевик, драма, биография
2008, Китай
8.0
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