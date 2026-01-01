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Фильмография
Мари-Джинетт Гуай
Marie-Ginette Guay
Киноафиша
Персоны
Мари-Джинетт Гуай
Мари-Джинетт Гуай
Marie-Ginette Guay
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Квебек, Канада
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.9
Природа любви
(2023)
6.8
Континенталь - фильм, в котором нет ружья
(2007)
6.0
Голодные Z
(2017)
Фильмография Мари-Джинетт Гуай
6.9
Природа любви
Simple comme Sylvain
комедия, драма, мелодрама
2023, Канада / Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
Голодные Z
Les Affamés
ужасы
2017, Канада
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Рецензия
6.8
Континенталь - фильм, в котором нет ружья
Continental, un film sans fusil
комедия, драма
2007, Канада
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