Наша рецензия

У этой истории нет начала. По неизвестной причине в небольшом поселении в Канаде люди стали превращаться в зомби. Теперь они нападают на тех, кто ещё здоров. После первого же укуса человек также начинает превращаться в зомби. Разрозненные выжившие пытаются спастись и выбраться из города. В итоге судьба сводит вместе совершенно непохожих друг на друга людей. Шутник, отвечающий на любой серьёзный вопрос анекдотом, маленькая девочка и девушка, которую, как она утверждает, укусила собака. Деловая…