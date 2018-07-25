У этой истории нет начала. По неизвестной причине в небольшом поселении в Канаде люди стали превращаться в зомби. Теперь они нападают на тех, кто ещё здоров. После первого же укуса человек также начинает превращаться в зомби. Разрозненные выжившие пытаются спастись и выбраться из города. В итоге судьба сводит вместе совершенно непохожих друг на друга людей. Шутник, отвечающий на любой серьёзный вопрос анекдотом, маленькая девочка и девушка, которую, как она утверждает, укусила собака. Деловая…
Мёртвый – это новый живой
Одинокие люди в деревушке под Квебеком оказываются перед фактом того, что зомби-апокалипсис произошёл. Нет ни долгих рассуждений о том, как, что, зачем и почему, ни правительственных сил, помогающих гражданам. Стихийно сформировавшаяся группа, вооруженная небольшим количеством оружия, просто пытается выжить. Не самая оригинальная завязка, как может подумать зритель, проглядев информацию, что на кинофестивале в Торонто «Голодные Z» (Les affamés) взял приз как лучший канадский фильм, а почти все рецензии критиков как на подбор положительные.
Если идти по пути сравнения, то зомби-блокбастеры – «Война миров Z» (2013), «Рассвет мертвецов» (2004) – стоит точно оставить за бортом, впрочем, как и традиционные фильмы категории Б. «Голодные Z» стоят где-то на пограничной зоне хоррора и сумеречного арт-кино, как и другие фильмы ужасов, полюбившиеся критике в последние годы.
Режиссёр Робин Обер вместо традиционной survival-драмы (в духе «Ходячих мертвецов») делает невообразимый коктейль из разных ингредиентов. Здесь есть чёрный и местами абсурдный юмор – например, один из персонажей постоянно внезапно выпрыгивает, пугая героев, – совсем не то, что нужно делать в такое время, когда за это тебя могут случайно пристрелить, приняв за зомби. Конечно, это не новый «Зомби по имени Шон» (2004), но местами фильм выглядит вариацией на тему «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009). Кстати, вопрос почему российские локализаторы так полюбили последнюю букву английского алфавита в переводах названий остаётся вопросом. И этот самый юмор странно соседствует с видеорядом в духе «Сталкера» и совершенно потрясающей финальной сценой бойни людей и зомби.
Простые брутальные сцены с укусами мертвецов чередуются с оригинальными визуальными решениями – оператор Стив Дерозье превращает канадские леса и поля в гипнотизирующие порталы, ведущие в потустороннее. Актёры, среди которых есть и более-менее известные (лысый и бородатый любитель шуток Марк-Андре Гронден играл у Жан-Марка Валле, Монья Шокри стала известной благодаря фильмам другого канадца, Ксавье Долана), смотрятся убедительно, при этом не раскрывая своих персонажей до конца – каждый из них остаётся загадкой.
И, наконец, сами мертвецы. Они действительно выглядят почти живыми – следы разложения еле заметны, волосы растрепаны, взгляд сосредоточен. У них даже есть своя жизнь, которая не поддаётся осмысленному пересказу. В полях, окутанных природным туманом, они возводят башни – из стульев, из старой мебели и игрушек – и созерцают их. Это современное, а лучше сказать постсмертное искусство – важная часть визуальной и концептуальной стороны фильма. Зомби прошли долгий путь, начиная с первого фильма Джорджа Ромеро, для того, чтоб стать не социальным комментарием или метафорой, а полноценно живыми (как ни парадоксально) существами.
Фильм Робина Обера не предлагает сюжетных «костылей» в виде закадрового голоса или, что ещё хуже, какой-нибудь сводки теленовостей, где нам рассказывают причины заката цивилизации и происхождения нового вируса. Разложение фильма по полочкам – дело неблагодарное, особенно когда сам материал этому отчаянно противится. Разложение плоти – единственное, в чем могут быть уверены и персонажи «Голодных Z», и зрители.
Зомби – они и в Африке зомби, о них мы знаем всё и даже больше. А о том, как спастись от апокалипсического зомби-нашествия даже лучше, чем от вполне реального полчища насекомых на пикнике. Жанр ещё не исчерпал себя, и режиссёры продолжают упражняться в различных вариациях. Вряд ли раньше мы видели что-то похожее на протеже Netflix – фильм «Голодные Z».
Режиссёр Робин Обер уже известен фильмами «Святые мученики проклятых» – ужасы с элементами детектива, криминальной драмой «Выкрик», а своему новому фильму ужасов придаёт драматическую окраску. Оказывается, достойный внимания фильм о зомби может быть не только американского производства, по жанру – не обязательно триллер, чья целевая аудитория подростки.
Канадский сценарист и режиссер Робин Обер, решил предложить другой вариант. «Голодные Z» – это до ужаса грустная история, антагонисты в которой не зомби, а, возможно, просто дикие люди. Они и были когда-то людьми, которые теперь обречены на иное существование. Их почти не отличить от обычных людей – напасть не оставила их без румянца на лице. Причины всё те же – из-за неизвестного вируса, жители небольшой канадской провинции приобрели нечеловечий вид и теперь их главная цель состоит в том, чтобы пополнить свои ряды ещё не обращёнными. Выжившим же надо бороться за своё существование, а лучшее оружие в этом деле, как мы знаем – дробовик. Экшену и багровым рекам, режиссёр предпочёл размеренное, созерцательное повествование, акцентируя на саспенсе и пронизывающим фильм напряжении. Сценарий хранит тайну на протяжении всего фильма. Почему произошло заражение, каковы масштабы катастрофы и есть ли лекарство, а если есть, то где его найти? На эти вопросы, кажется и не нужны ответы, а сюжет не сводится к ожиданию хэппи-энда. Герои фильма действуют согласно обстоятельствам, зрители же наблюдают за случившейся ситуацией. Люди придаются размышлениям о том, как бы они жили, что бы сделали, знай они о грядущих переменах. И главное, каждый для себя пытается понять истинную ценность жизни. Что имеем не храним… . Теперь у них одна цель – выжить. Но на сколько сильна жажда к такой жизни, стоит ли это всё борьбы? Именно поэтому каждый герой должен найти свою мотивацию. Как должны это сделать и зомби. Они создали свою общину куда не подпускают чужаков-людей, зомби собрали огромный небоскрёб из вещей, стульев и прочего барахла, как напоминание о той жизни, которой у них уже не будет.
Хорошо известные в узких кругах, актёры Марк-Андре Гронде (Бонин – отличный водитель и знаток анекдотов), Монья Шокри (Тоня – владелица аккордеона, но не умелица играть на нём), Бриджитт Пупар (Селин – офисный работник и мастер владения мачете), Робер Бруйетт (Пако – бравый солдат нарывающийся на неприятности) – отлично справились со своими ролями. Заметны несколько интересных операторских решений, но в целом, камера не завораживает. Из музыки тут только стрекот кузнечиков и пение лесных птиц, но она и не нужна. Музыка в фильме – это тишина. В тишине можно найти ответы на поставленные сюжетом вопросы, услышать инстинкт выживания и почувствовать грань между жизнью и смертью. «Голодные Z» отличный пример того, как фильм на уже избитую тему может вдохнуть новую жизнь в сценарий зомби апокалипсиса. Фильм станет настоящим сюрпризом для тех, кто кажется видел о зомби уже всё. Так решили и жюри Международного кинофестиваля в Торонто, признав зомби-драму «Лучшим канадским фильмом».
Фильм напомнит о том, что в любых обстоятельствах нужно не терять самообладание, а юмор поможет справиться с любыми трудностями. Бонин (один из главных героев фильма): «Один парень приходит к доктору и говорит: «Доктор, со мной что-то не так. Я нажимаю на сердце и мне больно, когда давлю на желудок – ещё больнее, на горло – ещё хуже. Доктор, вы знаете что со мной? – «Да, сэр. У вас сломан палец».
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