Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Мишлен Ланкто

Мишлен Ланкто

Micheline Lanctôt
Мишлен Ланкто
Мишлен Ланкто Micheline Lanctôt
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 мая 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Мишлен Ланкто

Родилась 12 мая 1947 года. Монреаль, Канада. 

Фильмография Мишлен Ланкто
Голодные Z
Голодные Z
ужасы 2017, Канада
6.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Приложение киноафиши