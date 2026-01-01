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Мишлен Ланкто
Micheline Lanctôt
Киноафиша
Персоны
Мишлен Ланкто
Мишлен Ланкто
Micheline Lanctôt
Дата рождения
12 мая 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Мишлен Ланкто
Родилась 12 мая 1947 года. Монреаль, Канада.
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Популярные фильмы
7.0
Исчезновение
(2017)
6.9
Природа любви
(2023)
6.7
Арсено и сыновья
(2022)
Фильмография Мишлен Ланкто
6.9
Природа любви
Simple comme Sylvain
комедия, драма, мелодрама
2023, Канада / Франция
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6.7
Арсено и сыновья
Arsenault & Fils
криминал, драма
2022, Канада
7
Исчезновение
драма, детектив, мини-сериал
2017, Канада
6
Голодные Z
Les Affamés
ужасы
2017, Канада
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Рецензия
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