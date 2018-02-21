«Голодные Z»: Рецензия Киноафиши

Притча о ходячих мертвецах

У этой истории нет начала. По неизвестной причине в небольшом поселении в Канаде люди стали превращаться в зомби. Теперь они нападают на тех, кто ещё здоров. После первого же укуса человек также начинает превращаться в зомби. Разрозненные выжившие пытаются спастись и выбраться из города. В итоге судьба сводит вместе совершенно непохожих друг на друга людей. Шутник, отвечающий на любой серьёзный вопрос анекдотом, маленькая девочка и девушка, которую, как она утверждает, укусила собака. Деловая женщина и две немолодые дамы. Мальчик, убивший заражённых родных, и старик. Все они всего лишь хотят спастись из окружающего их кошмара.

Кадр из фильма «Голодные Z»

Ожившие мертвецы триумфально шествуют по экранам уже полвека. В 1968 году легендарный Джордж Ромеро выпустил «Ночь живых мертвецов», чем породил последующий бум зомби-тематики на экранах. Что интересно, сам Ромеро слово «зомби» не использовал, тогда этот термин относился к культу вуду, а его фильмы имели скорее социальный подтекст. Дальше был Лючио Фульчи, добавивший в истории об оживших мертвецах безграничную жестокость. А потом и Дэн О’Бэннон и Сэм Рейми, которые превратили всё это в комедию. Этот экскурс в историю неслучаен, популярность фильмов и сериалов о зомби не спадает десятилетиями. Казалось бы, на сегодняшний день практически все жанры охвачены сюжетами с ожившими мертвецами. «Война миров Z» показывает вирус как глобальную пандемию, в «Нации Z» просто остроумно убивают зомби, в «Ходячих мертвецах» добавляют в историю мелодрамы, «Обитель зла» представляет всё в рамках футуризма и технократии. А любители откровенного трэша могут смотреть «Бобров-зомби» или «Операцию мёртвый снег». Есть ли во всём этом разнообразии место для малобюджетного франкоязычного проекта из Канады

Кадр из фильма «Голодные Z»

Как оказывается, есть. И дело, в первую очередь, в том, что «Голодные Z» (буквы Z в оригинальном названии нет) сняты вопреки законам фильмов о зомби. По словам самого режиссёра Робина Обера, он ориентировался не на фильмы Ромеро или Фульчи, а на творчество Андрея Тарковского и Робера Брессона. И потому смотрится он совершенно иначе. Это история не о мертвецах и не о борьбе, а о людях и их отношениях. Казалось бы, довольно стандартный сюжет о спасении группы выживших от толпы живых мертвецов он подаёт с совершенно иного ракурса. Он избавляется от оглушающего шума, рваного монтажа, глобальности событий и практически всех остальных составляющих жанра.

Кадр из фильма «Голодные Z»

В «Голодных Z» нередко оглушает тишина, затянутая до звона в ушах. Герои мало разговаривают друг с другом, предпочитая взгляды, и эти немые сцены нередко говорят значительно больше. Стычки с мертвецами обычно коротки и прозаичны, и иногда даже создают ощущение будничности. Мало кто из героев получает хоть какую-то предысторию, по большей части додумывать приходится самостоятельно. И не менее необычно подошёл автор и к самим зомби. В их поведении можно находить аллегории и иносказательность, причём каждый зритель может увидеть что-то своё. Они нередко просто надолго замирают на месте, и именно это выглядит наиболее пугающе. А гора из мусора, которую они складывают, так и остаётся непонятным и зловещим символом фильма. И снова в противовес стандартам, снята картина очень «медленно», с длинными планами природы, заброшенных мест, которые в очередной раз подтверждают, что Канада в чём-то сильно напоминает центральную Россию.

Кадр из фильма «Голодные Z»

Ближе к финалу режиссёр всё-таки позволяет себе несколько стандартных ходов, показывая опасную погоню и массовую последнюю схватку. Но всё равно большая часть динамики находится вроде бы где-то совсем рядом, но за кадром. И дело совсем не в небольшом бюджете фильма, просто внимание акцентируется на раскрытии внутреннего мира персонажей, а не той кровавой бане, в которую они попали. Даже в последние моменты жизни люди не изменяют себе и поступают каждый по-своему. Кто-то мирится с неизбежностью, кто-то бьётся до самого конца, а кто-то снова не очень удачно шутит. «Голодные Z» от первых до последних кадров привлекают внимание попыткой совместить несовместимое: трэш-хоррор о нашествии зомби и почти философский инди-фильм о гибели небольшой деревни. И нужно признать, попытка удалась.

Алексей Хромов

В российском прокате с 22 марта 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Голодные Z»