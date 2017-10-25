«Ингрид едет на запад»: Рецензия Киноафиши

Жизнь, пережеванная «Инстаграмом»

Ингрид (Обри Плаза) не выпускает из рук телефон и старательно ищет себе подругу в «Инстаграме». Отчаянно реагирует на каждый лайк и комментарий, прилипая к жертве сразу и надолго. Модная звезда Тейлор Слоан (Элизабет Олсен) становится идеальной мишенью: она красиво фотографирует, умно подписывает фотографии, да еще и на комментарии отвечает, один из которых оставила сама Ингрид. Для героини это становится прямым сигналом к решительным действиям. Девушка снимает с банковского счета все сбережения, оставленные ей мамой, заводит новый профиль в «Инстаграме» и отправляется в Лос-Анджелес. Там, штудируя странички Тейлор, Ингрид всячески пытается подражать выбранному кумиру и ищет встречи. Все это приводит к тому, что Ингрид окончательно свихивается на том, как бы угодить своей новой «подруге», а по ходу сделать миллион фотографий, как та живет и отдыхает. При этом девушка жутко ревнует всех к Тейлор и постоянно пытается выделиться, напоминая, что главная и лучшая здесь именно она.

Кадр из фильма «Ингрид едет на Запад»

Фильм начинается, как одна из серий проекта «Черное зеркало», где героиня Брайс Даллас Ховард заморачивалась на лайках и репостах, т.к. от этого зависели статус и стабильное положение в обществе. Главная героиня «Ингрид едет на Запад» ведет себя похожим образом, то есть все ее эмоции, чувства и переживания передаются через фотографии и посты в соцсетях. А сцены в психушке - фактически отсылки к «Легиону», сериалу по марвеловской вселенной, где Обри Плазе пришлось примерить на себя образ психически нездорового создания. Сама же суть создания фильма в формате «Инстаграм» уже была проделана в «Привычке расставаться» Екатерины Телегиной и совсем свежих «Люмьерах» Тьерри Фремо.

Кадр из фильма «Ингрид едет на Запад»

Если Обри Плаза и Элизабет Олсен сыграли в новой картине довольно-таки привычные для себя образы, то вот сын рэпера Айс Кьюба О’Ши Джексон оторвался от привычного образа. Когда-то он заменил Вина Дизеля во второй части «XXX», здесь же он сыграл самого яркого и веселого героя. Живя без родителей, персонаж Джексона «немного» свихнулся на Бэтмене и олицетворяет себя с ним. Не вынимая изо рта электронную сигарету, он постоянно соотносит реальность с комиксами, вспоминает героев и создателей франшизы о темном рыцаре и говорит всем, что пишет новую серию о приключениях героя в маске. Героиню Одри Плазы он сравнивает с Женщиной-кошкой, а оказавшись с ней в постели просит, чтобы она повторяла фразу: «Готэм нуждается в тебе». Есть в фильме еще несколько любопытных персонажей. Это брат героини Олсен - Билли Магнуссен, частенько мелькающий на экране, но пока на вторых ролях, а также модель и просто красавица Пом Клементьефф из вторых «Стражей Галактики». В картине засветился сын Голди Хоун и Курта Рассела - Уайатт Расселл, чей персонаж постоянно подкалывает двух главных подружек.

Кадр из фильма «Ингрид едет на Запад»

Фильм «Ингрид едет на Запад» по-настоящему фестивальное кино. Длинное, проникновенное, постепенно проникающее в зрителя, цепляющее и не отпускающее до финальных титров. Картина - своеобразный стеб над пользователями, с достаточно ощутимым сожалением по поводу всех, кто не может жить без соцсетей. Ведь для них смерть равносильна тому, что им нечем поделиться с виртуальным миром. В постоянном обновлении «Инстаграма», вывешивании того, что они едят и чем занимается, и есть сама суть существования. А кино получилось острым и ироничным, ведь как только человек становится честным перед собой и своими зрителями, перед ним открываются все дороги, особенно если он готов к лавине лайков и репостов за то, что не побоялся открыться перед интернет-сообществом.

Дмитрий Бортников