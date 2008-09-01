35 стопок рома, 2008

Исчезающая улыбка появляется на лице Жозефин, когда ее отец Лионель, перед тем, как открыть дверь своим ключом, как и, кажется, каждый раз приходя домой, звонит в дверной звонок. Он же улыбнется, когда на работе, в кабине машиниста метро, ему придет смс от дочери, хотя содержание его, еще неизвестное, будет с большей вероятностью самым обыденным «Задержусь допоздна на работе. Жо.»

Кино охватывает тот этап жизни вдовца Лионеля и живущей с ним дочери-студентки Жозефин, когда к ним приходит осознание, что настала пора двигаться дальше, каждому своим путем, несмотря на неминуемую боль, которое это расставание сулит сильно привязанным друг к другу, любящим отцу и дочери. Это также коснется их соседей, которые составляют с ними своего рода «большую семью»: бывшей любовницы Лионеля, которая до сих пор не утратила чувств к нему, и непутевого молодого человека, тянущегося к Жозефин...