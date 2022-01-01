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Ксавье Бовуа
Ксавье Бовуа
Xavier Beauvois
О персоне
Фильмография
Ксавье Бовуа
Xavier Beauvois
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Дата рождения
20 марта 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Ксавье Бовуа
Родился 20 марта 1967 года. Ошель, Франция.
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Фильмография Ксавье Бовуа
Хранительницы
драма
2017, Франция
6.0
Впусти солнце
мелодрама, комедия, драма
2017, Франция
6.0
Конец
драма
2016, Франция
5.0
Любовь и пингвины
драма, фантастика, комедия
2016, Франция
5.0
Любовь - это идеальное преступление
драма, триллер
2013, Франция / Швейцария
5.0
Замок в Италии
комедия, драма
2013, Франция
6.0
Галопом
комедия
2012, Франция
5.0
Прощай, моя королева
драма, исторический
2012, Франция / Испания
5.0
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