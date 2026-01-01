Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Алекс Дека
Alex Descas
Киноафиша
Персоны
Алекс Дека
Алекс Дека
Alex Descas
Дата рождения
1 января 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Франция, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Шоколад
(2016)
7.1
35 стопок рома
(2008)
7.0
Дом
(1997)
Фильмография Алекс Дека
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2025
2018
2017
2016
2013
2009
2008
2007
2003
1998
1997
1996
Все
14
Фильмы
14
Актер
14
6.6
В интересах Адама
L'intérêt d'Adam
драма
2025, Бельгия / Франция
5.7
Девушка в зеленом берете
Volontaire
драма
2018, Франция
6
Впусти солнце
Un beau soleil intérieur
мелодрама, комедия, драма
2017, Франция
Рецензия
7.2
Шоколад
Chocolat
драма
2016, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.4
Славные ублюдки
Les salauds
драма
2013, Франция / Германия
Смотреть трейлер
6.8
Предел контроля
Limits of Control, The
триллер, драма, криминал
2009, США / Испания / Япония
Смотреть трейлер
5.7
Преследование
Persecution
драма
2009, Франция / Германия
7.1
35 стопок рома
35 rhums
драма
2008, Франция / Германия
Смотреть трейлер
5.1
Выход на посадку
Boarding Gate
триллер
2007, Франция
Смотреть трейлер
6.9
Кофе и сигареты
Coffee and Cigarettes
драма
2003, США / Япония / Италия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.3
Тирезия
Tiresia
драма
2003, Канада / Франция
6.8
Конец августа, начало сентября
Fin août, début septembre
драма, мелодрама
1998, Франция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Дом
A Casa
драма
1997, Франция / Португалия / Литва
7
Ирма Веп
Irma Vep
комедия, драма
1996, Франция
Теперь понятно, как выбрать самый полезный хлеб: ищите на первом месте в составе этот компонент
Мешаю манку с молоком и делаю ньокки — вкуснятину по-итальянски с сырной корочкой
Россиянки переходят на шампуни для собак: дерматолог объяснила, почему дикий бьюти-тренд оставит вас без волос (и с коркой на коже)
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667