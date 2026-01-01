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Алекс Дека Alex Descas
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Алекс Дека

Alex Descas

Дата рождения
1 января 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Франция, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Шоколад 7.2
Шоколад (2016)
35 стопок рома 7.1
35 стопок рома (2008)
Дом 7.0
Дом (1997)

Фильмография Алекс Дека

Жанр
Год
В интересах Адама 6.6
В интересах Адама L'intérêt d'Adam
драма 2025, Бельгия / Франция
Девушка в зеленом берете 5.7
Девушка в зеленом берете Volontaire
драма 2018, Франция
Впусти солнце 6
Впусти солнце Un beau soleil intérieur
мелодрама, комедия, драма 2017, Франция
Рецензия
Шоколад 7.2
Шоколад Chocolat
драма 2016, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Славные ублюдки 5.4
Славные ублюдки Les salauds
драма 2013, Франция / Германия
Смотреть трейлер
Предел контроля 6.8
Предел контроля Limits of Control, The
триллер, драма, криминал 2009, США / Испания / Япония
Смотреть трейлер
Преследование 5.7
Преследование Persecution
драма 2009, Франция / Германия
35 стопок рома 7.1
35 стопок рома 35 rhums
драма 2008, Франция / Германия
Смотреть трейлер
Выход на посадку 5.1
Выход на посадку Boarding Gate
триллер 2007, Франция
Смотреть трейлер
Кофе и сигареты 6.9
Кофе и сигареты Coffee and Cigarettes
драма 2003, США / Япония / Италия
Смотреть трейлер
Тирезия 6.3
Тирезия Tiresia
драма 2003, Канада / Франция
Конец августа, начало сентября 6.8
Конец августа, начало сентября Fin août, début septembre
драма, мелодрама 1998, Франция
Дом 7
Дом A Casa
драма 1997, Франция / Португалия / Литва
Ирма Веп 7
Ирма Веп Irma Vep
комедия, драма 1996, Франция
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