Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ex Libris: Публичная библиотека Нью-Йорка
1 постер
Киноафиша Фильмы Ex Libris: Публичная библиотека Нью-Йорка

Ex Libris: Публичная библиотека Нью-Йорка

Ex Libris : New York Public Library 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Документальный фильм о Публичной библиотеке Нью-Йорка.

Страна США
Продолжительность 3 часа 17 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 1 октября 2017
Премьера в мире 4 сентября 2017
Дата выхода
13 июля 2018 Великобритания
11 октября 2018 Южная Корея
Сборы в мире $198 239
Производство Zipporah Films
Другие названия
Ex Libris, Ex Libris: New York Public Library, Ex Libris: Die Public Library von New York, Ex Libris: La biblioteca pública de Nueva York, Ex Libris: Nowojorska Biblioteka Publiczna, Ex Libris: The New York Public Library, Ex libris: Η δημόσια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, Экслибрис: Нью-Йоркская публичная библиотека, ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス, ニューヨーク公共図書館　エクス・リブリス, 悅讀：紐約公共圖書館
Режиссер
Фредерик Вайсман
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ex Libris: Публичная библиотека Нью-Йорка
Танец: Балет Парижской оперы 7.5
Танец: Балет Парижской оперы (2009)
В Джексон-Хайтс 7.2
В Джексон-Хайтс (2015)
Аспен 6.9
Аспен (1991)
Сувенир 6.4
Сувенир (2019)
Лица, деревни 7.9
Лица, деревни (2017)
Впусти солнце 6.0
Впусти солнце (2017)
Ночью на пляже в одиночестве 6.8
Ночью на пляже в одиночестве (2017)
7.7
Закон и порядок (1969)
Белфаст, штат Мэн 8.3
Белфаст, штат Мэн (1999)
Безумства в Титикате 7.7
Безумства в Титикате (1967)
Средняя школа 7.6
Средняя школа (1968)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше