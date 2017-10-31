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Валерия Суркова
Валерия Суркова
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Валерия Суркова
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Дата рождения
12 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Валерии Сурковой
Родилась 12 апреля 1977 года.
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Фильмография Валерии Сурковой
Язычники
драма
2017, Россия
6.0
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