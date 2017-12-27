«Язычники»: Рецензия Киноафиши

Под маской

Режиссер «Язычников» Лера Суркова также занималась постановкой спектакля в ТЕАТР.DOC по одноименной пьесе Анны Яблонской. Большинство ролей в фильме исполнили актеры, уже воплощавшие на сцене образы героев ленты. Такая связь кино и театра иногда может быть весьма опасной для первого и требует от режиссера и актеров умения переключаться между двумя разными практиками. Признаемся, мы не видели спектакль и не можем сказать, насколько фильм отличается от постановки, хотя отчасти след театра в картине угадывается. Действие в ленте происходит преимущественно в стенах квартиры, и некоторые из персонажей «прочитывают» монологи. И все же о проявлении на экране пресловутой театральщины в случае с «Язычниками», вне всякого сомнения, говорить не приходится.

Кадр из фильма «Язычники»

«Язычники» моментально находят защемленный нерв, и напряжение в киноленте не сходит ни на минуту. Передышки для зрителя, когда все становится настолько затянутым и предсказуемым, что хочется выйти, здесь нет. Анна Яблонская прописала мощные жизненные диалоги, сочетающиеся с поэзией монолога. Писательница погибла в результате теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году, и многие деятели культуры признают, что в ее лице мы потеряли удивительно сильного драматурга. Работа Леры Сурковой только подтверждает их слова.

Кадр из фильма «Язычники»

Киноверсия «Язычников» всматривается в дисфункциональную семью, в которой о любви давно забыли, да и религиозность приобретает отчасти карикатурные формы. Мать (Елена Нестерова) семейства с остервенением стремится заработать лишнюю копейку. Ее муж (Валентин Самохин), дождавшись, когда дочка вырастет, пытается исполнить свою мечту и ходит на кастинги – он ведь музыкант по образованию. На одном из прослушиваний у него звонит мобильный – его мать (Татьяна Владимирова) заждалась сына на вокзале. Женщина, прожившая в монастырях много лет, решила навестить родственников. Ее приезд совпал с отчислением Кристины (Виталия Еньшина) из ВУЗа. С появлением Натальи начинают происходить «чудеса» – от алкоголя, например, отказывается сосед-пьяница (Дмитрий Уросов), непонятно сколько делающий ремонт в пошарпанной квартире Олега. С подачи матери сын-мечтатель находит работу, появляются деньги, но жизнь Кристины легче не становится.

Кадр из фильма «Язычники»

«Язычники» во многом перекликаются с «Нелюбовью» Андрея Звягинцева. Семьи в фильмах долгое время держались на плечах хрупких и непредсказуемых – детских. Брак скреплялся не любовью и взаимной поддержкой, а ребенком, нежданным и нежеланным. Да и религиозность в картинах отчасти проявляется далеко не в как вера в Бога, поиск смысла жизни, попытка понять себя и других. Борис (Алексей Розин) боялся развода из-за того, что его начальник был набожным. Олежка забывает о музыке и получает хорошую зарплату, работая на батюшку. Его не муки совести и одиночество приводят в церковь, а денюжка – то, что так важно и нужно было Борису. И тот и другой – безбожники, преисполненные нелюбви, но все же «Язычники» верят в возможность преображения конкретного человека и преодоления разъедающей душу ненависти.

Кадр из фильма «Язычники»

Надо отметить, что набожность Натальи не совпадает со свирепой вычиткой религиозных текстов Вениамином Южиным (Петр Скворцов) в «Ученике» Кирилла Серебренникова. Свекровь, в чьем облике переплелись одержимость и едва ли не нарочитая святость, ближе не к дотошному Вене, а к священнику (Николай Рощин), ведущему занятия в его школе. Наталья ни с кем вести богословских споров не собирается, у нее на все заранее готов ответ ‒ и это не цитата из Библии. «Язычники» также не затрагивают вопросов обрядности, значения ритуала в той мере, в какой их поднимает и заостряет, например, Мартин Скорсезе в «Молчании». Таинства здесь остаются на формальном уровне, и эта формальность лишь делает разобщенность и безразличие друг к другу более ощутимыми. «Язычники» подводят к тому, что скрываться за маской праведника и выполнять бездумно и на автомате ритуалы гораздо легче, чем открыться родному человеку и попытаться, отринув гордыню и сребролюбие, помочь тому, на кого так легко прикрепить ярлык «грешник».

Елена Громова

В российском прокате с 15 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Язычники»