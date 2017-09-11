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Елена Нестерова
Елена Нестерова
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Елена Нестерова
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Дата рождения
30 августа 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Биография Елены Нестеровой
Родилась 30 августа 1966 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Елены Нестеровой
Русское краткое. Выпуск 2
короткометражный, комедия, драма
2018, Россия
5.0
Язычники
драма
2017, Россия
6.0
Рассказы
драма, комедия
2012, Россия
6.0
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