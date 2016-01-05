Счастье быть одной, 2016

«Счастье быть одной» - это новый итальянский фильм Лауры Моранте (актриса «Сердца», «Ромео и Джульетта»). В картине главную роль она исполнила самостоятельно. Также в ленте снялись: Пьера Дельи Эспости («Незнакомка», «Медея»), Франческо Паннофино («Мэрилин и я»), Джиджио Альберти («Женщины против мужчин»), Ламбер Вильсон («Матрица: Перезагрузка», «Женщина-кошка») и другие.
В центре сюжета ленты «Счастье быть одной» окажется Флавия, у которой за плечами два несчастливых брака и отношения с женатым мужчиной. Кроме того, у неё есть двое сыновей, поэтому она поддерживает отношения с бывшими мужьями. Героиня понимает, что чувствует себя зависимой от всех вокруг, а также утопает в собственной неуверенности. Поэтому она решает стать сильной и реализовать себя при помощи походов к психотерапевту, которые изменят её жизнь навсегда.
- Сценарий к фильму Лаура Моранте написала совместно со своим бывшим мужем Даниэлем Константини
- Фильм «Счастье быть одной» был номинирован на Премию Давида ди Донателло, а также на «Серебряную ленту» за лучшую женскую роль второго плана
- «Счастье быть одной» - это второй проект Лауры Моранте в качестве режиссёра. Первым был фильм «Вишенка на новогоднем торте» в 2012 году
Флавия — женщина средних лет с двумя детьми и двумя разводами. Она поддерживает хорошие отношения со своими бывшими мужьями Джерардо и Вилли, но чувствует себя одинокой и нереализовавшейся. Благодаря некоторым неожиданным поворотам судьбы, героиня фильма «Счастье быть одной» начинает понимать, что ни одна женщина на самом деле не является совершенством, а чувство собственного достоинства и персональную свободу действительно мало на что можно променять.