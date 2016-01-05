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Счастье быть одной Счастье быть одной
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Assolo

Счастье быть одной, 2016

2016 / Италия
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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«Счастье быть одной» - это новый итальянский фильм Лауры Моранте (актриса «Сердца», «Ромео и Джульетта»). В картине главную роль она исполнила самостоятельно. Также в ленте снялись: Пьера Дельи Эспости («Незнакомка», «Медея»), Франческо Паннофино («Мэрилин и я»), Джиджио Альберти («Женщины против мужчин»), Ламбер Вильсон («Матрица: Перезагрузка», «Женщина-кошка») и другие.

В центре сюжета ленты «Счастье быть одной» окажется Флавия, у которой за плечами два несчастливых брака и отношения с женатым мужчиной. Кроме того, у неё есть двое сыновей, поэтому она поддерживает отношения с бывшими мужьями. Героиня понимает, что чувствует себя зависимой от всех вокруг, а также утопает в собственной неуверенности. Поэтому она решает стать сильной и реализовать себя при помощи походов к психотерапевту, которые изменят её жизнь навсегда.

- Сценарий к фильму Лаура Моранте написала совместно со своим бывшим мужем Даниэлем Константини

- Фильм «Счастье быть одной» был номинирован на Премию Давида ди Донателло, а также на «Серебряную ленту» за лучшую женскую роль второго плана

- «Счастье быть одной» - это второй проект Лауры Моранте в качестве режиссёра. Первым был фильм «Вишенка на новогоднем торте» в 2012 году

Флавия — женщина средних лет с двумя детьми и двумя разводами. Она поддерживает хорошие отношения со своими бывшими мужьями Джерардо и Вилли, но чувствует себя одинокой и нереализовавшейся. Благодаря некоторым неожиданным поворотам судьбы, героиня фильма «Счастье быть одной» начинает понимать, что ни одна женщина на самом деле не является совершенством, а чувство собственного достоинства и персональную свободу действительно мало на что можно променять.

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 марта 2017
Премьера в мире 5 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Лаура Моранте
Лаура Моранте
В ролях
Каролина Крешентини
Каролина Крешентини
Пьера Дельи Эспости
Пьера Дельи Эспости
Анджела Финоккьяро
Анджела Финоккьяро
Донателла Финокьяро
Донателла Финокьяро
Марко Джаллини
Марко Джаллини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Счастье быть одной 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
19:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты

Счастье быть одной смотреть онлайн

Счастье быть одной
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Вы когда-нибудь видели женщин, наслаждающихся чарующим ароматом подлинного букета итальянского вина в гордом одиночестве? Зрелище по-настоящему терпкое, крепящее томительным оттенком и пленяющее своей утончённой горечью, — под стать изыску самих аристократических напитков южной Европы. Собственно, это же описание прекрасно подойдёт под царящую атмосферу преобладающего большинства итальянских комедий. И уж во всяком случае, это можно сказать о ленте Лауры Моранте «Счастье быть…
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Киноцентр «Чайка» покажет итальянскую комедию «Счастье быть одной» С 9 по 19 марта в программе киноцентра «Чайка» – комедийная мелодрама итальянского режиссёра Лауры Моранте «Счастье быть одной». Показы пройдут в формате проекта
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3 марта 2017 02:19
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«Счастье быть одной» в кинотеатрах

чт 11
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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