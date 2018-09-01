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Самый счастливый парень на свете Самый счастливый парень на свете
Киноафиша Фильмы Самый счастливый парень на свете
Il ragazzo più felice del mondo

Самый счастливый парень на свете, 2018

2018 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Это правдивая история. В ней есть человек, который вот уже более 20 лет шлёт письма всем итальянским авторам комиксов, выдавая себя за 15-летнего юношу. В письмах он всегда просит отправить ему в подарок «какой-нибудь набросок». А также в этой истории есть итальянский художник комиксов Джипи, которому интересно больше узнать об этом необычном «подростке». Он хочет снять документальный фильм, найти неизвестного отправителя, взять интервью у авторов, получавших письма. Для этого он привлекает к работе своих друзей. Они всего лишь друзья, они совсем некомпетентны. Но есть история, которую надо рассказать, а для Джипи нет ничего важнее, чем рассказывать истории. Однако на этот раз он имеет дело с историей, которая ещё не написана, её действие разворачивается прямо на глазах у рассказчика. В ходе работы над фильмом всё идёт не так, как было запланировано, и Джипи начинает задумываться над самим смыслом своей работы и о моральном выборе, который лежит в основе желания «рассказывать истории». В поиске «самого счастливого мальчика на свете», в этом дилетантском, комично-бредовом расследовании Джипи найдёт совсем не то, что ожидал, и в итоге из документального фильма получится художественный.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 1 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Джанни Пачинотти
В ролях
Доменико Прокаччи
Джанни Пачинотти
Давиде Барбафиера
Кьяря Палмиери
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Самый счастливый парень на свете 1 постер
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