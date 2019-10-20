Украденные дни, 2019

По одноименному роману режиссера Гуидо Ломбарди. 11-летний Сальво живет у своей тети на севере Италии. Он смутно помнит отца — много лет назад полицейские забрали того прямо из дома. Но однажды Винченцо возвращается: он вышел из тюрьмы и хочет провести с сыном несколько дней. Отец и сын едут на юг, где оба родились. Во время путешествия по Италии, полного неожиданных встреч и воспоминаний, Сальво предстоит заново узнать своего отца и раскрыть несколько секретов из семейного прошлого, которые изменят его настоящее. В главной роли — обладатель «Давида ди Донателло» Риккардо Скамарчо («Три метра над уровнем неба», «Римские приключения», «Джон Уик 2»).