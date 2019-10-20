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Il ladro di giorni / Stolen Days

Украденные дни, 2019

2019 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

По одноименному роману режиссера Гуидо Ломбарди. 11-летний Сальво живет у своей тети на севере Италии. Он смутно помнит отца — много лет назад полицейские забрали того прямо из дома. Но однажды Винченцо возвращается: он вышел из тюрьмы и хочет провести с сыном несколько дней. Отец и сын едут на юг, где оба родились. Во время путешествия по Италии, полного неожиданных встреч и воспоминаний, Сальво предстоит заново узнать своего отца и раскрыть несколько секретов из семейного прошлого, которые изменят его настоящее. В главной роли — обладатель «Давида ди Донателло» Риккардо Скамарчо («Три метра над уровнем неба», «Римские приключения», «Джон Уик 2»).

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 20 октября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Гуидо Ломбарди
В ролях
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Массимо Пополицио
Массимо Пополицио
Джорджо Каречча
Аугусто Дзаццаро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Украденные дни 1 постер
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