Вломиться на пресс-конференцию, приковать спикера к батарее, плеснуть ему в морду кровью – если хочешь, чтоб о тебе говорили, это лучший способ из всех. Хотя… хотя, впрочем, есть и другие. Например, разгромить какой-нибудь офис, написать на стенах «Убийцы!», а съемку погрома отправить прямиком на ТВ. Или навестить гей-парад, нарядившись в костюмы чирлидерш – пацанам ведь так идут мини-юбки! Или устроить похоронное шествие и пеплом друга, умершего вчера, посыпать…