Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 120 ударов в минуту
7.4
Киноафиша Фильмы 120 ударов в минуту
7.4

120 ударов в минуту

, 2017
120 battements par minute
Франция / драма / 18+
Драма о французских активистах, борющихся за права ВИЧ-инфицированных
Постер фильма 120 ударов в минуту
7.4

О фильме

В начале 1990-х, когда с открытия вируса СПИДа прошло уже десять лет, в Париже только зарождается движение ACT UP. Оно борется с безразличием «здорового» общества к ВИЧ-инфицированным людям. Молодой француз Натан, присоединившийся к активистам, сталкивается с их радикальными методами.

В ролях

Науэль Перес Бискаярт
Науэль Перес Бискаярт
Sean
Арно Валуа
Nathan
Адель Энель
Адель Энель
Софи
Эммануэль Менар
Антуан Райнарц
Антуан Райнарц
Thibault
Феликс Марито
Феликс Марито
Max
Ариэль Боренштейн
Jérémie
Алоиз Саваж
Алоиз Саваж
Eva
Simon Bourgade
Luc
Médhi Touré
Germain
Саймон Гелат
Markus
Режиссер Робен Кампийо
Сценарист Робен Кампийо, Филипп Манжо
Композитор Арно Реботини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 23 августа 2017
Премьера в мире 20 мая 2017
Дата выхода
17 мая 2018 Австралия MA15+
11 января 2018 Бразилия
7 октября 2017 Великобритания 15
30 ноября 2017 Германия 16
28 сентября 2017 Греция
8 марта 2018 Дания
19 января 2018 Испания
5 октября 2017 Италия
13 октября 2017 Канада
15 марта 2018 Литва
28 сентября 2017 Нидерланды
26 января 2018 Румыния
1 декабря 2017 Украина
23 августа 2017 Франция
1 декабря 2017 Швеция
15 марта 2018 Южная Корея
Бюджет €5 383 899
Сборы в мире $7 702 934
Производство Les Films de Pierre, France 3 Cinéma, Page 114
Другие названия
120 battements par minute, 120 BPM (Beats Per Minute), 120 pulsaciones por minuto, 120 BPM, 120 latidos por minuto, 120 slag i minuttet, BPM, BPM (Beats Per Minute), 120 Batimentos por Minuto, 120 battiti al minuto, 120 Beats per Minute, 120 BPM: Beats Per Minute, 120 BPM/batai pe minut, 120 de batai pe minut, 120 dobbanás percenként, 120 dūžių per minutę, 120 latidos por minutos, 120 Nhịp Tim 1 Phút, 120 Pe'imot be'daka, 120 pulsacions per minut, 120 Schläge pro Minute, 120 slag i minuten, 120 uderzeń serca, 120 χτύποι το λεπτό, 120 откуцаја у минути, 120 удара в минута, 120 ударів на хвилину, 120 ударов в минуту, 120拍的节奏, BPM ビート・パー・ミニット, Centoventi battiti al minuto, Kalp Atışı Dakikada 120, 心跳120, 每分钟120击, 120BPM

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb

Цитаты

[Версия с английскими субтитрами]
Sophie [о конференции по СПИДу] Кто бы там ни говорил, он был охренительно скучным. Ставлю, что за речь пару позитивных ребят склеили ласты.

Наша рецензия

Моя профессия – ВИЧ-инфицированный (с)
Моя профессия – ВИЧ-инфицированный (с) Вломиться на пресс-конференцию, приковать спикера к батарее, плеснуть ему в морду кровью – если хочешь, чтоб о тебе говорили, это лучший способ из всех. Хотя… хотя, впрочем, есть и другие. Например, разгромить какой-нибудь офис, написать на стенах «Убийцы!», а съемку погрома отправить прямиком на ТВ. Или навестить гей-парад, нарядившись в костюмы чирлидерш – пацанам ведь так идут мини-юбки! Или устроить похоронное шествие и пеплом друга, умершего вчера, посыпать…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Фильмы Николь Кидман, Чарли Ханнэма и Кристен Стюарт попали в список самых недооцененных лент 2017 года
3 января 2018 12:48 Фильмы Николь Кидман, Чарли Ханнэма и Кристен Стюарт попали в список самых недооцененных лент 2017 года Итоги года традиционно включают в себя не только звания самых лучших фильмов, но и недооцененных. В этом году рейтинг составил журнал Variety, назвав фильмы 2017 года, которые были высоко оценены
Новые фильмы Анджелины Джоли, Марго Робби и Джорджа Клуни покажут на кинофестивале в Торонто
26 июля 2017 16:08 Новые фильмы Анджелины Джоли, Марго Робби и Джорджа Клуни покажут на кинофестивале в Торонто С 7 по 17 сентября 2017 в Торонто (Канада) состоится ежегодный международный кинофестиваль, программа которого на этот раз прямо-таки изобилует звездными именами. Оно, впрочем, и не удивительно
Обзор 39-го Московского Международного Фестиваля, часть 2
3 июля 2017 08:17 Обзор 39-го Московского Международного Фестиваля, часть 2 И снова мы говорим о 39-м Московском Международном Кинофестивале. Конкурсная программа. «Хохлатый ибис», режиссер Цяо Лян, Китай Каким бы блеклым не был в этом году конкурс, без

Фильмы похожие на 120 ударов в минуту

Герои не умирают
Герои не умирают драма
2019, Франция / Бельгия
5.0
Лето'85
Лето'85 драма
2020, Франция / Бельгия
6.0
Прости, ангел
Прости, ангел драма
2018, Франция
6.0
Опека
Опека драма
2018, Франция
7.0
До свидания там, наверху
До свидания там, наверху комедия, приключения, драма
2017, Франция
6.0
Божья земля
Божья земля драма, мелодрама
2017, Великобритания
7.0
Пляжные крысы
Пляжные крысы драма
2017, США
6.0
Тео и Юго в одной лодке
Тео и Юго в одной лодке мелодрама
2016, Франция
6.0
Вива
Вива драма
2015, Ирландия / Куба
7.0
Фиделио, или Одиссея Алисы
Фиделио, или Одиссея Алисы драма
2014, Франция
6.0
Гордость
Гордость исторический, комедия, драма
2014, Великобритания
7.0
И все же Лоранс
И все же Лоранс драма, мелодрама
2012, Канада / Франция
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Японский массаж делают «наждачкой»: 10 минут боли и страданий, но на выходе кожа как у младенца
Сколько баллов потребуется для поступления на бюджет в 2026 году
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше