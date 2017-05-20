В начале 1990-х, когда с открытия вируса СПИДа прошло уже десять лет, в Париже только зарождается движение ACT UP. Оно борется с безразличием «здорового» общества к ВИЧ-инфицированным людям. Молодой француз Натан, присоединившийся к активистам, сталкивается с их радикальными методами.
|17 мая 2018
|Австралия
|MA15+
|11 января 2018
|Бразилия
|7 октября 2017
|Великобритания
|15
|30 ноября 2017
|Германия
|16
|28 сентября 2017
|Греция
|8 марта 2018
|Дания
|19 января 2018
|Испания
|5 октября 2017
|Италия
|13 октября 2017
|Канада
|15 марта 2018
|Литва
|28 сентября 2017
|Нидерланды
|26 января 2018
|Румыния
|1 декабря 2017
|Украина
|23 августа 2017
|Франция
|1 декабря 2017
|Швеция
|15 марта 2018
|Южная Корея