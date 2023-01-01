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120 ударов в минуту 120 ударов в минуту
Киноафиша Фильмы 120 ударов в минуту Награды и номинации фильма 120 ударов в минуту
120 battements par minute 120 ударов в минуту 2017 / Франция
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма 120 ударов в минуту

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
Гран-при
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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