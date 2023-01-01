Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Поэт
Фильмы похожие на Поэт
Поэт
1956 / СССР
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Поэт
Вся информация о фильме
Славный малый
военный
1943, СССР
6.0
Аннушка
драма
1959, СССР
6.0
Сорок первый
драма
1956, СССР
7.0
Большие перегоны
драма
1971, СССР
6.0
Авдотья Павловна
драма
1966, СССР
6.0
Борец и клоун
исторический, драма
1957, СССР
7.0
Член правительства
драма
1939, СССР
7.0
Цыганское счастье
драма
1981, СССР
6.0
Колесо истории
драма
1981, СССР
0.0
За все в ответе
драма
1972, СССР
6.0
Адрес вашего дома
драма
1972, СССР
6.0
Анетта
драма
1967, СССР
0.0
Дядюшкин сон
драма
1966, СССР
7.0
Строится мост
драма
1965, СССР
7.0
Жили-были старик со старухой
драма
1964, СССР
6.0
Евдокия
драма
1961, СССР
7.0
Очередной рейс
драма
1958, СССР
7.0
Море студеное
драма
1954, СССР
6.0
Тревожная молодость
драма
1954, СССР
5.0
Любовь и ненависть
драма
1935, СССР
6.0
Подруги
драма, мелодрама
1935, СССР
6.0
Первая встреча, последняя встреча
драма, комедия, исторический
1987, СССР
7.0
Неповторимая весна
мелодрама, драма
1957, СССР
6.0
Щедрое лето
комедия, мюзикл, драма
1950, СССР
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить