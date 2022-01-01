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Любовь и ненависть
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Любовь и ненависть, 1935

1935 / СССР
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
1919 год. Донбасс. Шахтеры покидают поселок вместе с отступающими частями Красной Армии. Остаются их жены и дети. В шахтерских хибарках расселились белогвардейские солдаты. Деникинцам нужен уголь, и работы на шахте восстановлены. Работают женщины под конвоем солдат. Полуголодная жизнь, произвол, насилие... Узнав, что Красная Армия перешла в наступление, женщины поселка собираются в бане и решают поднять восстание. Прекратились прежние дрязги, ссоры, сплетни, теперь все они действуют сообща, и поселок превращается в "бабью крепость", готовую защищаться до прихода своих.
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1935
Премьера в мире 3 марта 1935
Режиссер
Альберт Гендельштейн
В ролях
Вера Марецкая
Николай Крючков
Николай Крючков
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Эмма Цесарская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь и ненависть 1 постер
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