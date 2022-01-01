Любовь и ненависть, 1935

1919 год. Донбасс. Шахтеры покидают поселок вместе с отступающими частями Красной Армии. Остаются их жены и дети. В шахтерских хибарках расселились белогвардейские солдаты. Деникинцам нужен уголь, и работы на шахте восстановлены. Работают женщины под конвоем солдат. Полуголодная жизнь, произвол, насилие... Узнав, что Красная Армия перешла в наступление, женщины поселка собираются в бане и решают поднять восстание. Прекратились прежние дрязги, ссоры, сплетни, теперь все они действуют сообща, и поселок превращается в "бабью крепость", готовую защищаться до прихода своих.

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