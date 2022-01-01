За все в ответе, 1972

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о выходе в прокат О фильме Герои фильма спустя 30 лет после окончания школы собираются на традиционную встречу. Фильм о тех, кто закончил школу в трагическом 1941 году. Действие фильма происходит в Москве. Развернуть 6.4 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 1 час 29 минут Год выпуска 1972 Премьера в мире 15 января 1973 Режиссер Георгий Натансон В ролях Ольга Яковлева Герман Журавлев Александр Лазарев Вера Васильева Юрий Мажуга Все актеры и съемочная группа

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