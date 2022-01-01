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За все в ответе, 1972

1972 / СССР
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
Герои фильма спустя 30 лет после окончания школы собираются на традиционную встречу. Фильм о тех, кто закончил школу в трагическом 1941 году. Действие фильма происходит в Москве.
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 15 января 1973
Режиссер
Георгий Натансон
Георгий Натансон
В ролях
Ольга Яковлева
Герман Журавлев
Александр Лазарев
Александр Лазарев
Вера Васильева
Вера Васильева
Юрий Мажуга
Все актеры и съемочная группа
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