Конец 20-х годов. В украинское село возвращается отбывший срок некогда раскулаченный Павло Мовчун. В его аресте принимал открытое участие Кирилл Сотник, нынешний директор совхоза. В тяжелые годы он полюбил и спас от болезни и голода Пашу, жену Павла. И теперь Павло изощренно мстит и совхозу и Сотнику. А Сотник, наблюдая за тем, как тяжело переживает Паша возвращение Павла, предлагает ей вернуться к бывшему мужу. Однажды, возвращаясь из города, Павло предлагает подвезти Кирилла до села. По дороге на них нападают волки, и Мовчун выталкивает Сотника из саней, в горячке не думая о том, что Кирилла убережет от смерти судьба, а его и Пашу уже ничто не спасет.