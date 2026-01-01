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Постер фильма Колесо истории
3.6
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3.6

Колесо истории

, 1981
Koleso istorii
СССР / драма / 18+
Постер фильма Колесо истории
3.6

О фильме

Конец 20-х годов. В украинское село возвращается отбывший срок некогда раскулаченный Павло Мовчун. В его аресте принимал открытое участие Кирилл Сотник, нынешний директор совхоза. В тяжелые годы он полюбил и спас от болезни и голода Пашу, жену Павла. И теперь Павло изощренно мстит и совхозу и Сотнику. А Сотник, наблюдая за тем, как тяжело переживает Паша возвращение Павла, предлагает ей вернуться к бывшему мужу. Однажды, возвращаясь из города, Павло предлагает подвезти Кирилла до села. По дороге на них нападают волки, и Мовчун выталкивает Сотника из саней, в горячке не думая о том, что Кирилла убережет от смерти судьба, а его и Пашу уже ничто не спасет.

В ролях

Михаил Голубович
Kirill Sotnik
Федор Стригун
Pavlo Movchun
Любовь Кубюк
Pasha
Константин Степанков
Константин Степанков
Yakimenko
Ксения Николаева
Maryana
Сергей Дворецкий
Viktor Pivnenko
Repka
Анатолий Столбов
Chukhno
Наливайчук, Дмитрий Михайлович
Golota
Петр Бенюк
Vasiliy Antonovich Koretskiy
Konstantin Gubenko
Grandpa
Режиссер Станислав Клименко
Сценарист Цыба, Михаил Евгеньевич
Композитор Владимир Губа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1981
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Koleso istorii, Wheel of History, Колесо истории

Рейтинг фильма

3.6
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