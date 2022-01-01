И был день..., 2014

Фильм-притча о любви, о предназначении мужчины и женщины на земле. О том, что Бог видит и любит нас, и что каждый человек в отдельной семье, в отдельной ситуации уже есть Замысел Божий, и насколько сложно и нужно человеку появится на свет. Фильм состоит из новелл и историй 10 женщин которые связаны с главной героиней, ее семьей и основным сюжетом, являя собой непростую картину современного мира и известного спора добра со злом. Семья: муж и жена переживают кризис в семейных отношениях, а их сын становится невольным свидетелем этого. Главная героиня узнает что беременна и стоит на пороге выбора: разрушать ли семью? оставлять ли ребенка? Один день становится и концом прежней, и началом новой жизни.