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И был день... И был день...
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И был день..., 2014

2014 / Россия
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О фильме

Фильм-притча о любви, о предназначении мужчины и женщины на земле. О том, что Бог видит и любит нас, и что каждый человек в отдельной семье, в отдельной ситуации уже есть Замысел Божий, и насколько сложно и нужно человеку появится на свет. Фильм состоит из новелл и историй 10 женщин которые связаны с главной героиней, ее семьей и основным сюжетом, являя собой непростую картину современного мира и известного спора добра со злом. Семья: муж и жена переживают кризис в семейных отношениях, а их сын становится невольным свидетелем этого. Главная героиня узнает что беременна и стоит на пороге выбора: разрушать ли семью? оставлять ли ребенка? Один день становится и концом прежней, и началом новой жизни.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Возраст 16+
Режиссер
Маргарита Шубина
Маргарита Шубина
В ролях
Елена Дробышева
Елена Дробышева
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Владислав Сыч
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Маргарита Шубина
Маргарита Шубина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма И был день... 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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