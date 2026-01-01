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Николай Клямчук
Nikolay Klyamchuk
Киноафиша
Персоны
Николай Клямчук
Николай Клямчук
Nikolay Klyamchuk
Дата рождения
14 сентября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
В каком театре играет
Современник. Другая сцена
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детектив, драма
2024, Россия
6.3
Выжившие 2: Беременная
фантастика, драма
2024, Россия
7.1
Город тайн
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2024, Россия
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
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драма
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Интуиция
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16+
Небылица. История необыкновенной любви
Информация
16+
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