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Николай Клямчук
Николай Клямчук Nikolay Klyamchuk
Киноафиша Персоны Николай Клямчук

Николай Клямчук

Nikolay Klyamchuk

Дата рождения
14 сентября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
В каком театре играет

Популярные фильмы

Распутье 8.4
Распутье (2020)
Город тайн 7.1
Город тайн (2024)
Безсоновъ 7.1
Безсоновъ (2023)

Фильмография Николая Клямчука

Гипнозис 6.4
Гипнозис
мистика, триллер 2025, Россия
Дорогие ученики!
Дорогие ученики!
комедия, драма 2025, Россия
Злые люди 6.8
Злые люди
детектив, исторический, криминал 2025, Россия
10 дней до весны 6.5
10 дней до весны
детектив, драма 2024, Россия
Выжившие 2: Беременная 6.3
Выжившие 2: Беременная
фантастика, драма 2024, Россия
Город тайн 7.1
Город тайн
драма, детектив 2024, Россия
Безсоновъ 7.1
Безсоновъ
детектив, исторический, драма, криминал 2023, Россия
Невидимый мой 5.6
Невидимый мой Nevidimyy moy
драма 2023, Россия
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Другие проекты Николая Клямчука
Интуиция
18+

Интуиция

Билеты
Небылица. История необыкновенной любви
16+

Небылица. История необыкновенной любви

Информация
Театр
16+

Театр

Информация
Новости о Николае Клямчуке
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