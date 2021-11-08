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Николай Клямчук
Николай Клямчук
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Николай Клямчук
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Дата рождения
14 сентября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Рост
178 см
Биография Николая Клямчука
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Фильмография Николая Клямчука
Распутье
драма
2020, Россия
0.0
Прошлым летом в Чулимске
драма
2013, Россия
4.0
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Цифровая премьера драмы Григория Лялина «Распутье» состоится 4 ноября в онлайн-кинотеатре KION
Фильм получил призы на кинофестивалях «Окно в Европу 2020» и «Балтийские дебюты».
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8 ноября 2021 20:42
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