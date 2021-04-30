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Анна Невская

Анна Невская
Анна Невская
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Дата рождения
4 февраля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Великий Новгород, СССР (Россия)
Рост
172 см
Биография Анны Невской

Анна Невская родилась 4 февраля 1977 года в Великом Новгороде. Ее семья не имела отношения к искусству: отец работал фармацевтом, а мать — инженером-технологом. Однако Аня с юного возраста была мечтательным и эмоциональным ребенком, в своих грезах она часто принимала облик любимых героев из сказок. При этом на улице девочка была настоящей пацанкой и даже дралась с ребятами во дворе.

В детстве Аня пела, играла на фортепиано, изучала английский и французский языки в лингвистической гимназии. Они давались девочке легко, и в будущем родители видели ее переводчиком. Однако у Ани были другие планы на свою судьбу. Она поступила в ГИТИС, чем немало удивила родителей.

Еще в студенческие годы Анна стала ходить на пробы. Ее кинодебютом стала эпизодическая роль в массовке картины «Сибирский цирюльник». На четвертом курсе Невская стала телеведущей детской программы «100%». В конце 1990-х в моде были мюзиклы и музыкальные спектакли, и актеры, которые обладали вокальными данными, были очень востребованы. Анна стала звездой музыкальных постановок, после чего ее заметили продюсеры «Амедиа» и пригласили на главную роль в ситком «Кто в доме хозяин?» на телеканале СТС. Образ Даши Пироговой принес Невской первый большой успех. Анна отмечает, что сама она — полная противоположность своему экранному образу: в ней нет деловой предпринимательской хватки, и порой ей очень не достает ее в жизни.

В 2011 году на съемочной площадке сериала «Джокер» Анна познакомилась с актером и бизнесменом Дмитрием Клепацким, с которым через два года после знакомства пошла под венец. Медовый месяц пара провела в Мексике.

Интересные факты о Анне Невской
  • В 15 лет у Ани обнаружилось прекрасное колоратурное сопрано, благодаря которому она победила на областном конкурсе «Волковские зори», а после — на международном фестивале в северной столице. На родине к девочке приклеилось прозвище «Серебряный соловей»;
  • По окончании школы Аня не сразу подала документы в театральный и какое-то время проучилась на инязе местного педагогического университета. После стажировки в Париже девушка решила, что ошиблась с выбором профессии, и отправилась в Москву;
  • Невская – это псевдоним, который девушка взяла в начале своего творческого пути. Это была фамилия ее прабабушки. Настоящую фамилию актриса никогда не озвучивала, мотивируя это тем, что она «сложная и труднопроизносимая».
Фильмография Анны Невской
Честный развод
Честный развод
комедия 2021, Россия
4.0
Сюрприз для любимого
Сюрприз для любимого
мелодрама 2014, Россия
5.0
Прошлым летом в Чулимске
Прошлым летом в Чулимске
драма 2013, Россия
4.0
Новогодний брак
Новогодний брак
мелодрама 2012, Россия
5.0
Ошибки любви
Ошибки любви
комедия, мелодрама 2012, Россия
5.0
Полынь – трава окаянная
Полынь – трава окаянная
мелодрама, криминал 2010, Россия
6.0
По следу Феникса
По следу Феникса
мелодрама 2009, Россия
2.0
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Агата Муцениеце делает из Александра Робака звезду стендапа в первом трейлере комедии «Честный развод» Премьера фильма намечена на конец 2021 года.
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30 апреля 2021 16:23
Выбор Анны Невской: кинопредпочтения звезды Актриса рассказала «Киноафише» о любимых фильмах, сериалах и режиссёрах накануне премьеры нового сезона сериала СТС «Дылды», в котором Невская играет роль эффектной жены бизнесмена – владельца птицефабрики.
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5 марта 2021 13:00
«Без самокритики вообще невозможно жить»: интервью с актрисой Анной Невской В честь премьеры в первый день весны нового сезона сериала «Дылды» на СТС актриса Анна Невская, которая играет там эффектную Наталью, делится главными ценностями сериала, мнением о женских ролях в индустрии, любимыми мюзиклами и грядущими проектами.
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2 марта 2021 13:00
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