«Эгон Шиле: Смерть и дева»: Рецензия Киноафиши

Господин художник и его женщины

Молодой художник Эгон Шиле находится в постоянном поиске натурщиц и вдохновения. Он бросает учебу, селится на чердаке у своих родственников и погружается в эксперименты. Молодежи можно не платить за труд, поэтому герой частенько пользуется услугами несовершеннолетних, что в конечном итоге может печально закончиться, если власти все-таки обратят на него внимание. Из переделок, в которые постоянно попадает Эгон, его вызволяют сестра Герти и муза-натурщица Валли. Если первая в итоге идет по своему собственному пути, то вторая так и не находит успокоения и до конца дней пытается встретиться с Шиле. Художник же, будучи человеком прагматичным и расчетливым, выбирает женщину, которая может обеспечить его. Ведь в запасе надо иметь нужное количество карандашей, холстов и красок, что крайне существенно для того, кто постоянно работает и совершенствуется.

Кадр из фильма «Эгон Шиле: Смерть и дева»

Как и «Хармс» Ивана Болотникова, кино про Эгона Шиле начинается с конца, когда сестра обнаруживает заболевшего художника и пытается помочь ему. То ли она в какой-то момент начинает перематывать их жизнь к началу, то ли он, находясь на грани жизни и смерти, аккуратно рассказывает свою историю, излагая самое важное и почти не отвлекаясь на несущественные факты и скучные подробности обыденной жизни. Кино получилось откровенным и сексуальным. Буквально наступающий «Шиле» на пятки «Дикарь» с Венсаном Касселем в роли Гогена тоже может похвастаться подобным эффектом, однако там с сюжетом беда, все строится на главном актере. А вот австрийские кинематографисты смогли показать своего гения кисти и карандаша так, что искренне проникаешься к нему, какими бы дурными человеческими качествами он ни обладал.

Кадр из фильма «Эгон Шиле: Смерть и дева»

Конечно, вспоминая гениев прошлого, нельзя пройти мимо сериала «Демоны да Винчи» о небезызвестном ученом, который был готов на все ради страны и любимых людей. Эгон Шиле иной персонаж, правда, любовь создателей к своим героям ощущается в обоих проектах невооруженным глазом. Если авторы «Уильяма Тернера» с Тимоти Споллом создали произведения искусства из всего, что окружало их героя, то ответственные за «Эгона Шиле» отдали своим фильмом дань уважения женской красоте любых возрастов, наций и цвета волос. А самое интересное и заманчивое, что «Смерть и дева» воспринимаются, как «Мечтатели» Бертолуччи: герои частенько поступают, как персонажи Евы Грин, Майкла Питта и Луи Гарреля, а еще они такие же открытые и живут ради себя.

Кадр из фильма «Эгон Шиле: Смерть и дева»

Создатели «Эгона Шиле» внимательно отнеслись к внешности художника и его окружения, даже после фильма можно вспомнить, какие у них волосы, глаза и губы - настолько ярко и четко подмечаются все черты героев, чтобы у зрителей надолго остались в памяти эти кинематографические портреты. Ведь это тоже один из методов Шиле – заставлять публику обращать внимание на одно, а другое скрывать под маской или в глубине своих работ. Спасибо авторам и за то, что не стали чересчур подробно останавливаться на войне, которой тоже нашлось место в картине. Т.к. эта тема уже набила оскомину, потому что чуть ли не каждый пятый фильм в прокате так или иначе связан с ней.

Кадр из фильма «Эгон Шиле: Смерть и дева»

Фильм «Эгон Шиле: Смерть и дева» - живой организм, обладающий эмоциями, чувствами и даже дыхательной системой, которую при желании можно расслышать при просмотре. Проект получился очень красивым - в пейзажах «Смерти и девы» хочется заблудиться, а музыка, сопровождающая героев, отчаянно теребит самые потаенные уголки зрительских сердец. Конечно, картина в первую очередь делает втык за то, что зрители совсем немного знают об австрийском кинематографе и, например, как я, почти не слышали о художнике Эгоне Шиле, который после смерти Густава Климта стал главным живым достоянием нации. Жаль, он прожил совсем короткую жизнь, хотя яркую и насыщенную.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 19 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Эгон Шиле: Смерть и дева»