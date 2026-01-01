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Фильмография
Ноа Сааведра
Noah Saavedra
Киноафиша
Персоны
Ноа Сааведра
Ноа Сааведра
Noah Saavedra
Дата рождения
13 февраля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Ноя Сааведра
Родился 13 февраля 1991 года. Оберпуллендорф, Австрия.
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Популярные фильмы
7.5
Плохие банки
(2018)
6.6
Лотте в Баухаусе
(2019)
6.5
Эгон Шиле: Смерть и дева
(2016)
Фильмография Ноя Сааведра
5.6
Тихий лес
Schweigend steht der Wald
криминал, драма, исторический
2022, Германия
6.5
О, прекрасная ночь
O Beautiful Night / Doch wir lächeln zurück
драма
2019, Германия
6.6
Лотте в Баухаусе
Lotte am Bauhaus
драма, исторический
2019, Германия
7.5
Плохие банки
драма, триллер
2018, Германия/Люксембург
6.5
Эгон Шиле: Смерть и дева
Egon Schiele: Tod und Mädchen
драма, биография
2016, Австрия / Люксембург
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