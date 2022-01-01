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Дитер Бернер
Дитер Бернер
Dieter Berner
О персоне
Фильмография
Дитер Бернер
Dieter Berner
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Дата рождения
31 августа 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Дитера Бернера
Родился 31 августа 1944 года. Вена, Австрия.
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Фильмография Дитера Бернера
Эгон Шиле: Смерть и дева
драма, биография
2016, Австрия / Люксембург
6.0
Седьмой континент
драма
1989, Австрия
7.0
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