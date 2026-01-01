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Постер фильма Прикосновение медузы
7.1
Киноафиша Фильмы Прикосновение медузы
7.1

Прикосновение медузы

, 1978
The Medusa Touch
Франция, Великобритания / детектив, триллер, драма / 18+
Постер фильма Прикосновение медузы
7.1

О фильме

Убит писатель Морлар. Начинается расследование, которым занимается детектив Брюнель. Но неожиданно жертва жива: у пациента работает только мозг, который решительно не хочет умирать и, словно что-то желая сказать, временами активизируется и посылает сигналы. Брюнель выясняет, что накануне убийства у Морлара был человек по имени Зонфельд. Им оказывается личный психиатр писателя, молодая женщина, которая рассказывает детективу о Морларе. Писатель рассказал миссис Зонфельд, что у него есть телекинетический дар предвидения катастроф и несчастных случаев, который проявился в детстве. Все началось с родителей-деспотов и религиозной ирландской фанатички-няни, которая пичкала его кровавыми видениями. Он ненавидел всех их: в результате они погибли в результате несчастных случаев…

В ролях

Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
John Morlar
Лино Вентура
Лино Вентура
Detective-inspector Brunel
Ли Ремик
Ли Ремик
Dr. Zonfeld
Гарри Эндрюс
Assistant Commissioner
Алан Бадел
Quinton - Barrister
Мари-Кристин Барро
Patricia Morlar
Джереми Бретт
Edward Parrish
Майкл Хордерн
Altropos - Fortune Teller
Гордон Джексон
Dr. Johnson
Майкл Бирн
Sgt. Duff
Режиссер Джек Голд
Сценарист Джон Брайли, Питер Ван Гринауэй
Композитор Майкл Джей Льюис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 13 апреля 1978
Дата выхода
14 апреля 1978 Россия 16+
1 февраля 1979 Австрия 12
13 апреля 1978 Великобритания
14 апреля 1978 Казахстан
31 августа 1978 Нидерланды
14 апреля 1978 США
14 апреля 1978 Украина
12 ноября 1978 Франция
MPAA PG
Производство Coatesgold, ITC Entertainment, Bulldog
Другие названия
The Medusa Touch, La grande menace, O Toque da Medusa, Toque satánico, A medúza pillantása, Alarma: catástrofe, Atingerea meduzei, Den mand er farlig, Denne mann er farlig, Der Schrecken der Medusa, Die Schrecken der Medusa, Dotek Medusy, Dotek Medúzy, Dotknięcie Meduzy, Dotyk Medúzy, El abrazo de la medusa, El toque de Medusa, Il tocco della medusa, Kyôfu no maryoku: Medyûsa tatchi, Mannen som inte kunde dö, Medusa, Medusa Touch: Die Schrecken der Medusa, Medusan kosketus, Meduusan kosketus, Satánico, Το χτύπημα της Μέδουσας, Докосване от медуза, Прикосновение медузы, 恐怖の魔力/メドゥーサ・タッチ, 魔力, Dotek Meduzy, 메두사

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

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