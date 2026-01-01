Убит писатель Морлар. Начинается расследование, которым занимается детектив Брюнель. Но неожиданно жертва жива: у пациента работает только мозг, который решительно не хочет умирать и, словно что-то желая сказать, временами активизируется и посылает сигналы. Брюнель выясняет, что накануне убийства у Морлара был человек по имени Зонфельд. Им оказывается личный психиатр писателя, молодая женщина, которая рассказывает детективу о Морларе. Писатель рассказал миссис Зонфельд, что у него есть телекинетический дар предвидения катастроф и несчастных случаев, который проявился в детстве. Все началось с родителей-деспотов и религиозной ирландской фанатички-няни, которая пичкала его кровавыми видениями. Он ненавидел всех их: в результате они погибли в результате несчастных случаев…