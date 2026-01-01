Действие этого фильма происходит в начале XX века, на Сицилии. Адриана Де Мауро выходит замуж за Антонио Браджи, которого не любит, а испытывает тайную страсть к его брату Чезаре, как и он — к ней. Но до поры до времени они вынуждены это скрывать друг от друга.
Il viaggio, El viaje, A Viagem, A Viagem Proibida, Az utazás, Calatoria, Cesta, Den sidste rejse, Die Reise nach Palermo, El viatge, Kjærlighetsreisen, Le voyage, Matka, Mogzauroba, Podróż, Putovanje, Resan, The Journey, The Voyage, To teleftaio taxeidi, Yolculuk, Вояж, Пътешествието, 旅路（1974）