Рейтинг IMDb: 5.9
Поездка

Il viaggio
О фильме

Действие этого фильма происходит в начале XX века, на Сицилии. Адриана Де Мауро выходит замуж за Антонио Браджи, которого не любит, а испытывает тайную страсть к его брату Чезаре, как и он — к ней. Но до поры до времени они вынуждены это скрывать друг от друга.
Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в мире 11 марта 1974
Дата выхода
8 ноября 1974 Испания
11 марта 1974 Италия
1 января 1977 США PG
MPAA PG
Производство C.A.P.A.C., Compagnia Cinematografica Champion
Другие названия
Il viaggio, El viaje, A Viagem, A Viagem Proibida, Az utazás, Calatoria, Cesta, Den sidste rejse, Die Reise nach Palermo, El viatge, Kjærlighetsreisen, Le voyage, Matka, Mogzauroba, Podróż, Putovanje, Resan, The Journey, The Voyage, To teleftaio taxeidi, Yolculuk, Вояж, Пътешествието, 旅路（1974）
Режиссер
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
В ролях
Софи Лорен
Софи Лорен
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Иэн Бэннен
Барбара Пилавин
Ренато Пинчироли
Все актеры и съемочная группа
Фильмы про неизлечимо больных: список лучших Фильмы про неизлечимо больных: список лучших

