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Перевал Кассандры Перевал Кассандры
Киноафиша Фильмы Перевал Кассандры Перевал Кассандры, 1976: актеры и роли
The Cassandra Crossing Перевал Кассандры 1976 / ФРГ / Великобритания / Италия
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Перевал Кассандры, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж П. Косматос
В ролях
Софи Лорен Софи Лорен Sophia Loren Ричард Харрис Ричард Харрис Richard Harris Берт Ланкастер Берт Ланкастер Burt Lancaster Ава Гарднер Ава Гарднер Ava Gardner Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Ингрид Тулин Ингрид Тулин Ingrid Thulin
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