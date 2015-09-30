Бешеные, 2016

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«Всё не так, как нам кажется» Если у Вас неожиданно появилось желание посмотреть свежий фильм, включающий в себя такие жанры, как боевик, триллер и драма, то картина «Бешеные» режиссёра Эрика Ханнецо как раз для Вас. Не факт, что фильм Вам понравится, но потребность в указанных жанрах будет удовлетворена. С самого начала у создателей фильма была какая-то тактика, и они её придерживались, сняв картину с большим количеством агрессии, жестокости и насилия. В этом…