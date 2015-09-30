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Бешеные Бешеные
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Rabid Dogs / Enragés

Бешеные, 2016

2016 / Франция / Канада
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре Монреаля четыре преступника грабят местный банк и крадут более двух миллионов долларов наличными. Местная полиция и охранники банка вступили в перестрелку с грабителями, ранив их лидера, известного как «Босс». Спасаясь бегством, преступники берут в заложники мужчину и женщину. После того, как один из преступников случайно убивает заложника-мужчину, полиция отпускает их. Раненный босс остается задержать стражей закона, пока остальные бандиты спасаются бегством. Они оставляют за собой долгий кровавый след, и вскоре становится понятно, что череда смертей, которая, кажется, никогда уже не прервется, совершенно не стоила этих денег… 

  • Сюжет картины вдохновлен фильмом Марио Бавы «Дикие псы», выпущенным в 1974 году. При этом новый фильм является совместной франко-канадской работой.
  • На дальнейшее развитие сюжета режиссера и сценариста фильма Эрика Ханеццо вдохновил рассказ его друга, бывшего наркоторговца, о том, в какую безнадежную ситуацию может попасть во время преступления сам преступник.
  • На первых минутах фильма можно заметить, как операторская камера отражается в оконном стекле одной из машин.
  • Съемки фильма длились 32 дня и проходили в Квебеке. Ханеццо решил снимать в Канаде, чтобы создать более нейтральное окружение, не привязанное к какой-либо географической метке, для чего отлично подошли пустынные пейзажи Монреаля.

После неудачной попытки ограбления банка трое отчаянных преступников берут в заложники молодую женщину и отца с ребенком. Это станет началом жестокой поездки, которую не все из них переживут.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 4 мая 2016
Премьера в мире 30 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Эрик Ханнецо
В ролях
Ламбер Вильсон
Ламбер Вильсон
Гийом Гуи
Гийом Гуи
Виржини Ледуайен
Виржини Ледуайен
Франк Гастамбид
Франк Гастамбид
Франсуа Арно
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бешеные 2 постера
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Бешеные
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«Всё не так, как нам кажется» Если у Вас неожиданно появилось желание посмотреть свежий фильм, включающий в себя такие жанры, как боевик, триллер и драма, то картина «Бешеные» режиссёра Эрика Ханнецо как раз для Вас. Не факт, что фильм Вам понравится, но потребность в указанных жанрах будет удовлетворена. С самого начала у создателей фильма была какая-то тактика, и они её придерживались, сняв картину с большим количеством агрессии, жестокости и насилия. В этом…
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