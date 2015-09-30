Бешеные, 2016

В центре Монреаля четыре преступника грабят местный банк и крадут более двух миллионов долларов наличными. Местная полиция и охранники банка вступили в перестрелку с грабителями, ранив их лидера, известного как «Босс». Спасаясь бегством, преступники берут в заложники мужчину и женщину. После того, как один из преступников случайно убивает заложника-мужчину, полиция отпускает их. Раненный босс остается задержать стражей закона, пока остальные бандиты спасаются бегством. Они оставляют за собой долгий кровавый след, и вскоре становится понятно, что череда смертей, которая, кажется, никогда уже не прервется, совершенно не стоила этих денег…
После неудачной попытки ограбления банка трое отчаянных преступников берут в заложники молодую женщину и отца с ребенком. Это станет началом жестокой поездки, которую не все из них переживут.