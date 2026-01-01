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Натали Рапти Гомес
Натали Рапти Гомес Nathalie Rapti Gomez
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Натали Рапти Гомес

Nathalie Rapti Gomez

Дата рождения
21 декабря 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Комедийный актёр

Биография Натали Рапти Гомес

Родилась 21 декабря 1984 года. Барранкилья, Колумбия.

Популярные фильмы

Дьяволы 7.1
Дьяволы (2020)
Бывшие 6.8
Бывшие (2009)
Прощай, Леонора 6.4
Прощай, Леонора (2022)

Фильмография Натали Рапти Гомес

Тайная вечеря 5.1
Тайная вечеря The Last Supper
драма, исторический 2025, США
Возрождение 4.6
Возрождение Revival
ужасы, фантастика, триллер 2024, Италия
Прощай, Леонора 6.4
Прощай, Леонора Leonora addio
драма 2022, Франция / Италия
Дьяволы 7.1
Дьяволы
драма, триллер 2020, Италия
Святилище 6.3
Святилище
драма, триллер 2019, Швеция
Черная бабочка 6.4
Черная бабочка Black Butterfly
триллер 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Ложное обвинение 3.8
Ложное обвинение Wrobiony
приключения, криминал, триллер 2016, Польша
Бывшие 6.8
Бывшие Ex
мелодрама, комедия 2009, Италия
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