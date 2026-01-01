Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Натали Рапти Гомес
Nathalie Rapti Gomez
Киноафиша
Персоны
Натали Рапти Гомес
Натали Рапти Гомес
Nathalie Rapti Gomez
Дата рождения
21 декабря 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Натали Рапти Гомес
Родилась 21 декабря 1984 года. Барранкилья, Колумбия.
Развернуть
Популярные фильмы
7.1
Дьяволы
(2020)
6.8
Бывшие
(2009)
6.4
Прощай, Леонора
(2022)
Фильмография Натали Рапти Гомес
5.1
Тайная вечеря
The Last Supper
драма, исторический
2025, США
4.6
Возрождение
Revival
ужасы, фантастика, триллер
2024, Италия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Прощай, Леонора
Leonora addio
драма
2022, Франция / Италия
7.1
Дьяволы
драма, триллер
2020, Италия
6.3
Святилище
драма, триллер
2019, Швеция
6.4
Черная бабочка
Black Butterfly
триллер
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
3.8
Ложное обвинение
Wrobiony
приключения, криминал, триллер
2016, Польша
6.8
Бывшие
Ex
мелодрама, комедия
2009, Италия
Показать еще
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить