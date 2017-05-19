«Монстры юга»: Рецензия Киноафиши

Гонка за жизнь

Монстры, кантри, бодихоррор, странная, поклоняющаяся монстрам секта посреди южный прерий: Southbound (Монстры юга) от создателей «З/Л/О» - сборная солянка историй заблудших душ, что ищут искупления и преступников, бегущих от самих себя. Все в лучших традициях битников: бесконечное шоссе, движение ради движения, тьма впереди… Впрочем, не так монотонно, как у Керуака, и чуть осмысленнее и глубже, чем в «Жестоких мечтах» Морландо. Ударная компания из Роксана Бенджамина, Дэвида Брукнера, Патрика Хорвата и Radio Silence славно потрудилась над каждой из новелл, объединив и связав в единую нить Мёбиуса пять на первый взгляд не связанных между собой историй.

Кадр из фильма «Монстры юга»

Southbound откровенно претендует на глубокое кино с уклоном в арт-хаус, желательно с повторным просмотром, в процессе которого предполагается, что зритель будет ловить в звуке и в картинке подсказки, как все было на самом деле. Попытка повторить успех Мартина Скорсезе и «Острова Проклятых» с треском проваливается в самом начале произведения. Забавно, что этим картина обязана своей индивидуальности, качественной и проработанной атмосфере и бесконечными реверансами в сторону других предшественников – от «Сайлент Хилла» до «Техасской резни бензопилой». Наполнение сюжета элементами типичного фильма ужасов превращает Southbound в учебник показательного кино данного жанра. Слишком сложный для одного повторного просмотра мифологический подтекст и слишком разбитая, раскиданная по прериям жилая зона местных не оставляет возможности для появления при въезде таблички «Добро пожаловать на юг!», которую, тем ни менее, так и хочется порой приколотить если не на дома, то на определенные знакомые эпизоды.

Кадр из фильма «Монстры юга»

Впрочем, «все новое – это давно забытое старое»; взяв, затасканную десятками режиссеров форму, команда режиссеров наполнила ее собственным миром и атмосферой обозначив ее просто «Шоссе, непонятно где, и, вероятно, непонятно когда». Местные – кто-то из современного мира, кто-то из далекого послевоенного прошлого, – находятся в сговоре со злыми силами, но, при этом, мистическая составляющая выступает скорее в роли судьи в Чистилище, прокурора, выносящего приговор грешникам, нежели просто тупого нагромождения скримера ради скримера.

Кадр из фильма «Монстры юга»

Грамотный симбиоз сценария, звука, картинки, аккуратного и немногочисленного юмора, безусловно, порадует любителя хорошего кино. Закольцованное повествование, с помощью местных перетекающие друг в друга новеллы, осмысленность, подсказки, которые помогают всем, кроме главных героев – все это хорошо нагоняет саспенса, выдерживая его до самого конца. Застывшее время вокруг мизансцены, перебивки, позволяющие перевести дух, тонкая игра актеров, неуловимо подсказывающая, что здесь что-то не так – и это лишь малая часть безусловных плюсов картины, которые перекрывают такие минусы, как недожатость, слишком сильный вывод в контекст фатума в виде парящих скелетов или излишнее увлечение бодихоррором. Прелюдия не затянута, что, впрочем, легко объясняется избыточностью сюжетов, глубины которых хватило бы на отдельные произведения, а каждая история предваряется подсказками из радиоприемника и заканчивается собственной, уникальной в каждом случае моралью. Все это столь явно и иронично изобличает грешников, что нашли утешение в самооправдании, и заблудших, что мучаются чувством вины, которой нет, а после выдает последний, финальный аккорд вывода – что всем им место на шоссе.

Неважно, есть вина, нет ее – главное, двигаться вперед, потому что иначе нагонят собственные демоны, от которых никто не спасет, даже ты сам. Сожаление и раскаяние, обвинение и искупление – такова жизнь, бесконечное шоссе, бесконечная дорога на юг, которая станет для каждого домом.

Галина Потапова

В российском прокате с 25 мая 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Монстры юга»