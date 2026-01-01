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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Людвиг Шаммасян
Ludwig Shammasian
Киноафиша
Персоны
Людвиг Шаммасян
Людвиг Шаммасян
Ludwig Shammasian
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
5.5
Отступник
(2017)
Фильмография Людвига Шаммасяна
5.5
Отступник
Romans
драма
2017, Великобритания
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