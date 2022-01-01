Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мусса Мааскри
Мусса Мааскри
Moussa Maaskri
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Мусса Мааскри
Moussa Maaskri
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 ноября 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Муссы Мааскри
Родился 15 ноября 1962 года. Марсель, Франция.
Развернуть
Фильмография Муссы Мааскри
Бронкс
боевик, криминал, триллер
2020, Франция
6.0
Бугимен
ужасы, фэнтези, триллер
2018, Марокко / Франция
4.0
1 + Эверест
комедия
2017, Франция
6.0
Карниз Кеннеди
драма
2016, Франция
5.0
Овердрайв
боевик, криминал
2016, Франция
6.0
(Не)жданный принц
мелодрама, комедия
2013, Франция
6.0
Да здравствует Франция
комедия
2013, Франция
7.0
Два брата
приключения, драма, семейный
2004, Франция / Великобритания
5.0
Все фильмы
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России