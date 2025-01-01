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Во власти золота

Vo vlasti zolota 18+
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О фильме

B доме золотопромышленника Тихона Кондратьевича Молокова шумно, с размахом, с цыганами отмечают масленицу. Все изрядно выпили, и когда градоначальник попытался «соблазнить» дочь хозяина Анисью, отец девушки разбил тому нос. Испугавшись последствий этого инцидента, Тихон Кондратьевич решил бежать из города. 

По совету друга Ивана Тимофеевича Засыпкина он берет псевдоним, а все имущество переписывает на жену. А после Засыпкин убеждает ту передать в аренду золотой прииск ему, в результате чего Молоков с дочерью остаются без средств. Поняв, что они обмануты, беглецы возвращаются, чтобы вернуть доброе имя и потерянный прииск.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1957
Премьера в мире 27 декабря 1957
Дата выхода
27 декабря 1957 СССР
Производство Свердловская киностудия
Другие названия
Vo vlasti zolota, Во власти золота
Режиссер
Иван Правов
В ролях
Иван Переверзев
Иван Переверзев
Виктор Чекмарев
Людмила Касьянова
Алексей Федькин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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