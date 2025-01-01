B доме золотопромышленника Тихона Кондратьевича Молокова шумно, с размахом, с цыганами отмечают масленицу. Все изрядно выпили, и когда градоначальник попытался «соблазнить» дочь хозяина Анисью, отец девушки разбил тому нос. Испугавшись последствий этого инцидента, Тихон Кондратьевич решил бежать из города.



По совету друга Ивана Тимофеевича Засыпкина он берет псевдоним, а все имущество переписывает на жену. А после Засыпкин убеждает ту передать в аренду золотой прииск ему, в результате чего Молоков с дочерью остаются без средств. Поняв, что они обмануты, беглецы возвращаются, чтобы вернуть доброе имя и потерянный прииск.