Под ночные залпы далекого Петрограда 7 ноября 1917 года в деревеньке под Киевом родилась девочка. Ей не суждено увидеть своих родителей – мать ее умирает при родах, отец-революционер погибает в стенах Зимнего дворца. Невзирая на суровые времена, Галочку приютила многодетная семейная чета. Впитав честность и энтузиазм приемных родителей, юная Галя всегда в центре событий, а боевой характер не раз выручает в опасных жизненных ситуациях. И когда на ее родную землю приходит война, она решительно делает трудный выбор, уйдя в подполье. Но что бы ни случилось на ее жизненном пути, в душе своей Галя навсегда останется простой советской девушкой, мечтающей о счастье, за которое надо бороться.