О фильме

Под ночные залпы далекого Петрограда 7 ноября 1917 года в деревеньке под Киевом родилась девочка. Ей не суждено увидеть своих родителей – мать ее умирает при родах, отец-революционер погибает в стенах Зимнего дворца. Невзирая на суровые времена, Галочку приютила многодетная семейная чета. Впитав честность и энтузиазм приемных родителей, юная Галя всегда в центре событий, а боевой характер не раз выручает в опасных жизненных ситуациях. И когда на ее родную землю приходит война, она решительно делает трудный выбор, уйдя в подполье. Но что бы ни случилось на ее жизненном пути, в душе своей Галя навсегда останется простой советской девушкой, мечтающей о счастье, за которое надо бороться.

Страна СССР
Продолжительность 3 часа 3 минуты
Год выпуска 1958
Премьера в мире 3 ноября 1958
Дата выхода
3 ноября 1958 Россия 12+
19 января 1959 СССР
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Kievlyanka, Киевлянка, Киянка, Das Mädchen aus Kiew, Lány a viharban
Режиссер
Тимофей Левчук
В ролях
Борис Чирков
Борис Чирков
Нина Иванова
Владимир Гусев
Константин Скоробогатов
Иван Переверзев
Иван Переверзев
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6 IMDb
