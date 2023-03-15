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Дети кукурузы
Отзывы о фильме «Дети кукурузы»
Children of the Corn
Дети кукурузы
2023 / Австралия / США
Трейлер
5.6
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 3.6
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Алинёнак Нико
15 марта 2023, 09:31
Оценка
фильм топ! теперь я знаю новое обзывательство для доты😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😏😐😡🛅
15 марта 2023, 09:31
3
0
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User
17 марта 2023, 01:09
Оценка
Отличный фильм, игра актеров на высоте 🔥 выдержан почерк Стивена Кинга. Забыла, когда в последний раз была в восторге от фильма. Рекомендую к просмотру
17 марта 2023, 01:09
1
2
Ответить
Владимир Кульков
17 марта 2023, 20:54
Оценка
Фильм ужасен. Почитайте отзывы на imdb
17 марта 2023, 20:54
1
0
Ответить
Марья Кард
19 марта 2023, 17:57
Оценка
фильм очень классный по сюжету, я уверена, но в кинотеатр даже в сопровождении моего отца меня не пустили с сестрой и его племянницей
19 марта 2023, 17:57
1
0
Ответить
sougousanshige
20 марта 2023, 22:21
Оценка
Какое
20 марта 2023, 22:21
0
1
Ответить
Алексей Фёдоров
20 марта 2023, 23:38
Оценка
фильм не соответствует книге, игра актеров местного театра , графика в моментах из 90-х
20 марта 2023, 23:38
1
0
Ответить
Алексей Фёдоров
20 марта 2023, 23:41
Оценка
И вообще Грут не виноват! это поклеп!
20 марта 2023, 23:41
0
1
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Яна
22 марта 2023, 10:40
Оценка
Мне понравилось и моему мужу тоже! В стиле Стивина Кинга. Не скажу,что страшно..
22 марта 2023, 10:40
0
1
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Илья Дуплин
23 марта 2023, 08:43
Оценка
Очень скучно и неинтересно
23 марта 2023, 08:43
1
0
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