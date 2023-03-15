Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дети кукурузы Дети кукурузы
Киноафиша Фильмы Дети кукурузы Отзывы о фильме «Дети кукурузы»
Children of the Corn Дети кукурузы 2023 / Австралия / США
5.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 3.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Дети кукурузы»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Алинёнак Нико 15 марта 2023, 09:31
Оценка
фильм топ! теперь я знаю новое обзывательство для доты😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😏😐😡🛅
15 марта 2023, 09:31 Ответить
User 17 марта 2023, 01:09
Оценка
Отличный фильм, игра актеров на высоте 🔥 выдержан почерк Стивена Кинга. Забыла, когда в последний раз была в восторге от фильма. Рекомендую к просмотру
17 марта 2023, 01:09 Ответить
Владимир Кульков 17 марта 2023, 20:54
Оценка
Фильм ужасен. Почитайте отзывы на imdb
17 марта 2023, 20:54 Ответить
Марья Кард 19 марта 2023, 17:57
Оценка
фильм очень классный по сюжету, я уверена, но в кинотеатр даже в сопровождении моего отца меня не пустили с сестрой и его племянницей
19 марта 2023, 17:57 Ответить
sougousanshige 20 марта 2023, 22:21
Оценка
Какое
20 марта 2023, 22:21 Ответить
Алексей Фёдоров 20 марта 2023, 23:38
Оценка
фильм не соответствует книге, игра актеров местного театра , графика в моментах из 90-х
20 марта 2023, 23:38 Ответить
Алексей Фёдоров 20 марта 2023, 23:41
Оценка
И вообще Грут не виноват! это поклеп!
20 марта 2023, 23:41 Ответить
Яна 22 марта 2023, 10:40
Оценка
Мне понравилось и моему мужу тоже! В стиле Стивина Кинга. Не скажу,что страшно..
22 марта 2023, 10:40 Ответить
Илья Дуплин 23 марта 2023, 08:43
Оценка
Очень скучно и неинтересно
23 марта 2023, 08:43 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
12 стульев 4 комментария
Портрет незнакомца
Портрет незнакомца 2 комментария
Больше, чем люди
Больше, чем люди 9 комментариев
Переводчик
Переводчик 60 комментариев
Руки прочь!
Руки прочь! 4 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 63 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 70 комментариев
Без обид
Без обид 2 комментария
Мэгги Мур(ы)
Мэгги Мур(ы) 1 комментарий
Воображаемые друзья 1 комментарий
Мать Тереза
Мать Тереза 3 комментария
Ограбление из будущего 1 комментарий
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Related video
Фильм отца Бодрова обожают за границей: такого успеха «Брату» не достичь
На деда совсем не похожа: внучка Михалкова поражает необычной внешностью
От Тереховой сбежал даже муж-иностранец: вот что осталось после него
«Тяжелая стадия»: состояние Гурцкой неспроста вызывает опасения
Дядя Нины из «Кавказской пленницы» женился на красотке: вы видели ее сотни раз
Винокур не променяет этот российский курорт ни на один другой: по карману и звездам, и простым людям
Выпишут еще нескоро: что на самом деле творится с отцом Киркорова
Вся в вечно молодую мать: дочь Андреевой больше похожа на ее сестру
Лизу Галкину не отличить от этой женщины: теперь понятно, в кого такая красотка
Абдулов это еще «цветочки»: выходка мужа-иностранца Алферовой ужаснет любого
Жена Преснякова выбрала самый неудачный купальник: испортил идеальную фигуру
Все женщины ей завидуют: только посмотрите на мужа Александровой (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше