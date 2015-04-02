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Мастер тай-цзи
Отзывы о фильме «Мастер тай-цзи»
Man of Tai Chi
Мастер тай-цзи
2012 / США / Китай
Трейлер
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 05/08/2013 - 23:35:22):
тайцзицюань - это солидное боевое искусство, а не просто гимнастика
Отличная гимнастика. Вот бы научиться. Чтобы в случае чего не вербально воздействовать, а ладошку вперёд и ага...
Цитата (peacefrog, 05/08/2013 - 23:35:22):
чувствуется матричная школа
Матричные уши торчат явно. Я бы сказала, это Матрица-4. Просто зрители повзрослели, авторы постарели, в общем, всем давно ясно, что никакой белый кролик не придёт. А Смиты, они повсюду, и, зараза самокопируются поразительно быстро...
Цитата (peacefrog, 05/08/2013 - 23:35:22):
Киану в финале показал мастер-класс
Киану все же не профи, и меня этот бой не впечатлил.
Цитата (peacefrog, 05/08/2013 - 23:35:22):
Вот для чего сюда позвали Ико Ювайса, который один сам по себе может вытянуть целый фильм, это мне совершенно непонятно
Ууу...только я приготовилась вкусить всю прелесть, тем более что Ико скакал, как очумелый (он поширел вроде, лицо такое сытое), как Тигра зайцем начал петлять по сцене и уклоняться от поединка✌️ . Обидно.
Вот чего мне лично не понятно, так это что же Фрог нашел в фильме аж на 8 баллов.
Я вижу в нем такой восхитительный максимализм, что меня тянет поставить 0 (ну ничего оригинального же), либо все 10✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Полиция против Кианушки, наверное, имела то же, что и против всяких прочих убийц. Преступник жеж, значит, должен сидеть. Ловили только его странно, только одна девушка и почему-то методом дежурства возле дома. Она, что надеялась, что он выйдет сдаваться? Или прямо перед входом кого-нибуть замочит✌️
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 09/08/2013 - 16:36:16):
Он никого не убивал
А кто маску надевал? Кианушка же. Два раза точно смокрушничал.
Цитата (peacefrog, 08/08/2013 - 00:22:19):
Киану выбрал не ту таблетку
Это Смиту надоела внешность Хьюго Уивинга.
Цитата (peacefrog, 09/08/2013 - 16:36:16):
никто не заставлял участвовать
не-не-не, Тигру заставили, невинности лишили...возможно, и на других давили тоже.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 09/08/2013 - 19:17:14
У меня четкое впечатление сложилось, что всё подстроил и чиновников в храм подослал Кианушка✊ .
А дальше Тигра во вкус вошел, конечно, сам рвался в бой. А кто бы не рвался?
2 апреля 2015, 12:51
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Отличная гимнастика. Вот бы научиться. Чтобы в случае чего не вербально воздействовать, а ладошку вперёд и ага...
Цитата (peacefrog, 05/08/2013 - 23:35:22):чувствуется матричная школа
Матричные уши торчат явно. Я бы сказала, это Матрица-4. Просто зрители повзрослели, авторы постарели, в общем, всем давно ясно, что никакой белый кролик не придёт. А Смиты, они повсюду, и, зараза самокопируются поразительно быстро...
Цитата (peacefrog, 05/08/2013 - 23:35:22):Киану в финале показал мастер-класс
Киану все же не профи, и меня этот бой не впечатлил.
Цитата (peacefrog, 05/08/2013 - 23:35:22):Вот для чего сюда позвали Ико Ювайса, который один сам по себе может вытянуть целый фильм, это мне совершенно непонятно
Ууу...только я приготовилась вкусить всю прелесть, тем более что Ико скакал, как очумелый (он поширел вроде, лицо такое сытое), как Тигра зайцем начал петлять по сцене и уклоняться от поединка✌️ . Обидно.
Вот чего мне лично не понятно, так это что же Фрог нашел в фильме аж на 8 баллов.
Я вижу в нем такой восхитительный максимализм, что меня тянет поставить 0 (ну ничего оригинального же), либо все 10✊
А кто маску надевал? Кианушка же. Два раза точно смокрушничал.
Цитата (peacefrog, 08/08/2013 - 00:22:19):Киану выбрал не ту таблетку
Это Смиту надоела внешность Хьюго Уивинга.
Цитата (peacefrog, 09/08/2013 - 16:36:16):никто не заставлял участвовать
не-не-не, Тигру заставили, невинности лишили...возможно, и на других давили тоже.
У меня четкое впечатление сложилось, что всё подстроил и чиновников в храм подослал Кианушка✊ .
А дальше Тигра во вкус вошел, конечно, сам рвался в бой. А кто бы не рвался?
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